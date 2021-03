Elisabetta Gregoraci, il suo look ipnotizza i fan: quanto costano gli stivali che indossa nelel stories di oggi? Cifra da capogiro.

Che sia al GF Vip o nella vita di tutti i giorni, i look di Elisabetta Gregoraci sono sempre nell’occhio del ciclone. Si, perché la bellissima showgirl calabrese sa sempre come incantare i fan, con outfit eleganti e mai banali. Fan che, anche al termine dell’esperienza nella casa più spiata della tv, continuano a seguire le vicende della conduttrice attraverso i suoi profili social. È proprio nelle stories di Instagram che, anche oggi, Elisabetta ha mostrato il suo look, svegliando come sempre la curiosità dei followers. Un look total black semplice ma nello stesso tempo ricercato. Ai piedi, la Gregoraci indossa uno stivaletto che non è passato affatto inosservato. Curiosi di scoprire qualcosa di più sulle calzature? Vi sveliamo tutto noi!

Elisabetta Gregoraci, il suo look ipnotizza i fan: ecco quanto costano gli stivali

Elisabetta Gregoraci è stata una delle protagoniste assolute del GF Vip 5. Un’esperienza bellissima per la showgirl, alla sua prima volta in un reality show. Un’esperienza grazie alla quale Elisabetta ha conquistato il cuore di milioni di fan, che ogni giorno la seguono e la supportano sui social. E ad attirare l’attenzione di molti fan sono anche i suoi look, sempre impeccabili! Come quello che ha mostrato oggi attraverso le sue stories di Instagram. A darci qualche informazione in più sui capi indossati è la pagina EliGregstyle, dedicata proprio ai look e gli outfit sfoggiati dalla bellissima calabrese. Che oggi ha indossato degli stivaletti che ogni donna vorrebbe avere nella propria scarpiera. Si tratta di un modello Dior, esattamente Shiny Rubber Diorcamp Low Boots, dal valore di 1065 dollari, come riporta la pagina, repostata dalla stessa Gregoraci nelle sue stories:

