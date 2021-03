Gilles Rocca, spunta lo scatto del passato: qui aveva appena 15 anni, è ‘irriconoscibile’, l’avreste mai detto?

La nuova edizione de L’Isola dei famosi ha avuto inizio soltanto da qualche giorno, e ha già destato grande attenzione da parte del pubblico. La prima puntata ha conquistato i telespettatori, tanto che i tweet sono stati moltissimi. Infatti, i colpi di scena non sono mancati, e anche le sorprese hanno contornato la diretta. Il reality sembra avere tutte le carte in regola per avere un incredibile successo. I naufraghi sono stati presentati, e tra di loro spicca certamente Gilles Rocca, che ha già dato modo di mostrare le sue forti capacità, durante la prima prova. Il concorrente è diventato particolarmente noto dopo la sua vittoria a Ballando con le stelle, in coppia con Lucrezia Lando. Gilles, come è possibile vedere, ha un aspetto molto muscoloso e preparato. Su instagram è spuntata una foto del passato: ecco com’era a 15 anni, non l’avreste mai detto.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Gilles Rocca, com’era a 15 anni: spunta lo scatto del passato, così non l’avete mai visto

Gilles Rocca è il naufrago della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Insieme agli altri concorrenti ha fatto il suo ingresso nel reality proprio lunedì 15 marzo, e ha già dimostrato di essere un grande condottiero. Infatti, è stato il primo a svolgere la prima prova, dando il meglio di sè. L’abbiamo conosciuto a Ballando con le stelle, e proprio qui è riuscito a trionfare in coppia con Lucrezia Lando. Oggi, la sua popolarità è davvero forte, e anche su instagram, ha raccolto tantissimi follower. Proprio qui, andando indietro, è spuntata una foto del passato. “15 vs 38..passano gli anni, cambia la mente, il corpo, le esigenze.. nella prima foto la faccia di un bimbo che era infastidito nel farsi fotografare… nella seconda c’è un uomo, più sicuro, più concreto..“, ha scritto in didascalia.

In questo scatto, pubblicato sul suo profilo social, Gilles mette a confronto se stesso, da una parte quando aveva appena 15 anni, dall’altra parte, arrivato a 38 anni. I lineamenti sono sempre gli stessi, il naufrago ha oggi soltanto qualche anno in più, e un aspetto più formato, con una maggiore consapevolezza.