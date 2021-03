Ilary Blasi è davvero incantevole questa sera in diretta con L’Isola dei Famosi: è arrivato a sorpresa il commento di suo marito, Francesco Totti.

Ilary Blasi questa sera è di nuovo su Canale 5, in diretta, al timone del reality L’Isola dei Famosi. Il programma è iniziato da meno di 3 giorni e sta facendo già chiacchierare tutti! La splendida romana è tornata dopo più di un anno alla conduzione di un reality e gli ascolti sembrano andare a gonfie vele. La sua spontaneità, la sua simpatia e la sua bellezza hanno conquistato tutti! Questa sera di giovedì 18 marzo la conduttrice indossa un completo rosso acceso: ha illuminato lei lo studio Mediaset! La sua Alessia Solidani, hair stylist di fiducia, ha pubblicato un post sul suo canale Instagram: si tratta di un selfie della nostra Ilary! Tutti hanno notato il commento di Francesco Totti: diamo un’occhiata insieme!

Isola Dei Famosi, Ilary Blasi incantevole in rosso: arriva il commento del marito Totti

L’hair stylist di fiducia di Ilary Blasi, Alessia Solidani, ha pubblicato sul suo canale Instagram un meraviglioso selfie di Ilary Blasi, scattato prima della diretta di questa sera. Giovedì 18 marzo 2021 la conduttrice è in onda con il suo Isola dei Famosi ed anche questa sera è davvero incantevole. Ilary ha scelto un’acconciatura davvero elegante, accompagnata da maestosi orecchini. Nel selfie pubblicato fa girare la testa tutti, anche al marito! L’ex capitano della Roma, Francesco Totti, ha infatti lasciato un commento sotto al post pubblicato da Alessia Solidani: cosa ha scritto? Guardate un po’ qui:

In questa foto la Blasi è davvero meravigliosa: Totti non ha potuto fare a meno di commentare con un ‘Mamma mia‘, seguito dall’emoticon delle due braccia in alto. Neanche lui sa resistere alla bellezza della sua dolce metà, la donna che ha sposato nel 2005. L’amore che li lega è davvero speciale.