Isola dei famosi, prima gaffe di Ilary Blasi: l’ha detto in diretta, a pochi secondi dall’inizio.

Una nuova puntata de L’Isola dei famosi è appena iniziata, e ha già riservato delle grosse sorprese. Lunedì 15 marzo abbiamo avuto modo di assistere alla prima diretta di questa nuova edizione, che quest’anno vede la conduzione di Ilary Blasi, affiancata da ben tre opinionisti d’eccezione, ovvero Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. E’ avvenuta la presentazione dei Naufraghi, i quali sono stati divisi in due gruppi. I concorrenti sono stati già sottoposti a diverse sfide, e hanno avuto un buon inizio, anche se non sono mancate le difficoltà. Da pochissimo è iniziata la seconda puntata, e Ilary Blasi ha già fatto la sua prima gaffe: cos’ha detto in diretta, a pochi secondi dall’inizio.

La seconda puntata de L’Isola dei Famosi ha avuto inizio, condotta da Ilary Blasi, il reality ha già conquistato i telespettatori con la precedente diretta. Ebbene, proprio da pochissimo, la conduttrice ha già fatto la sua prima gaffe. Infatti, mentre era intenta ad avviare la puntata, ha detto: “Vi ricordo che c’è un televoto aperto.. voi da casa avete il potere di decidere chi dovrà abbandonare la casa“. Ovviamente, Ilary ha subito compreso di aver sbagliato e ha scherzato su questa sua affermazione, correggendosi.

Una gaffe che sicuramente non è passata inosservata, e che i fan del reality hanno fin da subito notato, dato che il pubblico è sempre molto attento a quanto accade all’interno del gioco. Questo ovviamente determina il successo del reality, l’attenzione dei telespettatori, che si deve non solo ai protagonisti, ma anche grazie alla personalità schietta e solare della conduttrice, e dei tre eccellenti opinionisti. Sicuramente, L’Isola dei famosi non deluderà le grosse aspettative.