Pamela Compagnucci è un’ex naufraga de L’Isola dei Famosi: ecco com’è cambiata la sua vita dopo il reality show

Molti ricorderanno Pamela Compagnucci, naufraga nella settima edizione de L’Isola dei Famosi, nonché ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Per chi invece avesse dimenticato, siamo pronti a rinfrescarvi un po’ la memoria. Pamela partecipò al dating show di Maria De Filippi nel 2010, corteggiando Federico Mastrostefano. La corteggiatrice era molto apprezzata dal pubblico per il suo carattere schietto e sincero. La sua rivale era (udite, udite!) Eliana Michelazzo, storica agente di Pamela Prati. Pamela alla fine prevalse sulla sua rivale e riuscì a conquistare il cuore del tronista romano. La loro storia d’amore però durò poco. Federico lascò in diretta nazionale la sua fidanzata, che in quel momento stava prendendo parte alla settima edizione de L’Isola dei Famosi. Com’è cambiata poi la sua vita dopo il reality show?

Isola dei Famosi, com’è cambiata la vita di Pamela Compagnucci

La redazione di Sologossip ha intervistato Pamela Compagnucci, ex naufraga de L’Isola dei Famosi. La donna ci ha raccontato di avere ricordi sia belli che brutti riguardo alla sua esperienza nel reality show: “La mia esperienza fu segnata da Federico, che mi lasciò in diretta davanti a tutta l’Italia. Mi fece fare una brutta figura. Con il senno di poi penso che abbia studiato tutto a tavolino per scopi televisivi. Ha segnato psicologicamente la mia avventura. Da quel momento, infatti, non sono stata più la stessa“. La Compagnucci ha ‘sprecato’ così la sua occasione e dopo l’esperienza nel reality show le porte della televisione sembrerebbero essersi chiuse: “Dopo l’Isola è svanito un po’ tutto, perchè ho conosciuto il mio attuale compagno, ho avuto un bambino e purtroppo ho accantonato un po’ tutto”. L’ex corteggiatrice sottolinea che se tornasse indietro penserebbe di più a se stessa: “Mi piacerebbe rifarla proprio perchè non me la sono goduta a pieno. E mio figlio mi darebbe la forza necessaria per andare avanti”.

La Compagnucci ha provato anche ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip: “Ho fatto i provini, ma non sono riuscita ad entrare. Mi piacerebbe però fare il reality“. Pamela poi si scaglia contro chi figura in televisione solo perchè possiedono migliaia di seguaci sui social network: “In televisione c’è tanta gente che recita. Non ammetto che al GF entrino persone solo per i seguaci che hanno su Instagram. C’è una ragazza, e non voglio fare nomi, che ha fatto il Grande Fratello, eppure non ha fatto più di me. Ha partecipato solo er mezza giornata in un reality show”. Riguardo a Uomini e Donne, invece, Pamela dichiara: “Prima lo guardavo con più entusiasmo, adesso non mi appassiona più. Le persone vanno per visibilità, non come prima che ci si andava veramente per cercare l’amore”. Oggi Pamela è felicemente impegnata, ha un figlio e in futuro le piacerebbe avere un altro bambino: “Mio figlio però vuole il fratellino, non la sorellina“.