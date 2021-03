Isola dei famosi, Fariba e Ubaldo rischiano la squalifica: arriva il comunicato, cos’è successo ai due aspiranti naufraghi.

Una nuova puntata de L’Isola dei famosi andrà in onda a breve, manca davvero poco. Durante la prima puntata abbiamo visto le presentazioni dei naufraghi, che sono arrivati sull’isola con grande voglia di fare e tanta grinta. Anche se, come sappiamo, manca all’appello ancora qualcuno, che a quanto pare, arriverà stasera, giovedì 18 marzo. La diretta di lunedì ha visto anche l’arrivo di Fariba Tehrani, e di Ubaldo Lanzo, aspiranti naufraghi. I due dovranno guadagnarsi l’ingresso nel reality, dato che, sembrerebbe non abbiano le ‘qualità’ giuste per poter affrontare questo percorso. Proprio per questo, a giungere in loro aiuto, l’ex vincitore de L’Isola dei famosi, ovvero Marco Maddaloni, che sta mostrando ai due come poter andare avanti in tale ambiente. Ebbene, i colpi di scena non mancano mai, e da qualche ora, è arrivato un comunicato che ha avvertito i due aspiranti naufraghi, pena l’espulsione: entriamo nel dettaglio dell’accaduto.

Isola dei Famosi 2021, Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo rischiano grosso: il comunicato ufficiale

Come abbiamo anticipato, la nuova edizione de L’Isola dei famosi ha avuto inizio Lunedì 15 marzo, e le sorprese hanno attraversato la diretta. Il reality, condotto quest’anno da Ilary Blasi ha conquistato nella prima puntata i telespettatori. Ebbene, sull’isola non solo i naufraghi, ma anche gli aspiranti naufraghi, ovvero Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo, che non avendo le giuste doti per intraprendere al momento questo percorso, sono in attesa di imparare a destreggiarsi in questo ambiente. Purtroppo, in giornata, sono stati colpiti da un comunicato ufficiale. Infatti, a quanto pare, il fuoco era stato acceso grazie all’utilizzo di un assorbente. Per questo, la produzione ha inviato un comunicato, in cui era scritto che doveva essere spento, dato che non era stato utilizzato un materiale naturale, pena l’espulsione definitiva.

Marco Maddaloni ha letto quanto riportato, in presenza di Ubaldo e Fariba. Ebbene, sembrerebbe che abbiano rischiato davvero grosso. Ci sarà qualche conseguenza? Lo scopriremo nella puntata di questa sera. Tutti sintonizzati su canale 5.