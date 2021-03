L’Isola dei Famosi, anticipazioni giovedì 18 marzo: eliminato, nuovi naufraghi in arrivo e una clamorosa sorpresa; tutto quello che accadrà nella seconda puntata.

Tutto pronto per la seconda puntata de L’Isola dei famosi! Come per il GF Vip 5, infatti, anche il reality condotto da Ilary Blasi andrà in onda due volte a settimana, ogni lunedì ed ogni giovedì. E questa sera, giovedì 18 marzo 2021, andrà in onda il secondo dei 20 appuntamenti con l’Isola. Una puntata molto attesa, dopo il fortunato debutto di lunedì 15 marzo. Tra nomination incandescenti e prove difficoltose, il reality è già entrato nel vivo. Ma molti si chiederanno cosa accadrà questa sera? In seguito le anticipazioni della seconda puntata. Tenetevi forte perché accadrà di tutto!

Anticipazioni L’Isola dei Famosi: cosa accadrà nella seconda puntata, in onda giovedì 18 marzo

Questa sera, 18 marzo 2021, su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata dell’Isola dei famosi. Un’edizione ricca di novità, a partire dal trio di opinionisti formato da Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini: ne vedremo delle belle! Nel frattempo, il gioco è già iniziato e, questa sera, ci sarà il primo eliminato ufficiale di questa edizione. Al televoto ci sono i due nominati Drusilla Gucci e il Visconte Ferdinando Guglielmotti: chi dovrà lasciare Cayo Cochinos? Staremo a vedere. Quello che loro non sanno, però, è che l’eliminato non dovrà lasciare il gioco definitivamente! È questa la grande sorpresa della serata, ma per scoprire il suo destino dovremo seguire la puntata. Puntata in cui ci saranno poi nuove nomination e nuove prove per decidere chi saranno gli immuni e chi sarà il leader. Insomma, una puntata scoppiettante!

Quattro nuovi naufraghi sbarcano all’Isola

E non è tutto! Perché proprio questa sera entreranno in gioco altri quattro naufraghi, che non sono stati ancora presentati nel corso della prima puntata: si tratta di Brando Giorgi, Beppe Braida, Valentina Persia e Miryea Stabile. Quest’ultima, vincitrice dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione, è stata scelta come sostituta di Carolina Stramare, l’ex Miss Italia che si è ritirata dal gioco per problemi familiari. I nuovi naufraghi sono super carichi e non vedono l’ora di entrare in azione in Honduras. Appuntamento questa sera, a parire dalle ore 21 e 40, per una puntata di fuoco!