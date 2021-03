Chi è il fidanzato di Ludovica Martino: è il fratello di una nota attrice italiana, nonchè grande amica di Ludovica. Ecco la vita privata dell’attrice di Carosello Carosone.

Giovedì 18 marzo su Rai Uno va in onda il film ‘Carosello Carosone’, film sul musicista italiano più famoso al mondo, Renato Carosone. Eduardo Scarpetta e Ludovica Martino sono i protagonisti del film: gli attori interpretano i ruoli di Carosone e di sua moglie. Accanto a Renato, nel suo percorso musicale e vitale c’è la donna che ha amato profondamente, Lita. E’ Ludovica ad interpretare il ruolo di questa donna, ballerina di spicco che il musicista conosce e se ne innamora. L’attrice protagonista è il volto noto di Skam Italia: è la Eva della serie televisiva molto seguita dai giovani soprattutto. La classe ’97 è nata a Roma ed ha recitato in fiction televisive come Che Dio Ci Aiuti, Don Matteo e Tutto Può Succedere. Ma conosciamo qualcosa sulla sua vita privata? Vi sveliamo chi è il suo fidanzato.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Ludovica Martino, vita privata: sapete chi è il fidanzato della famosa attrice?

Ludovica Martino è Lita in Carosello Carosone: l’attrice interpreta la moglie del noto musicista Renato Carosone, ruolo interpretato da Eduardo Scarpetta. Siete qui però per conoscere qualche dettaglio sulla vita privata di Ludovica!

Dal canale Instagram della famosa attrice scopriamo che ha una dolce metà: si chiama Federico De Crescenzo. L’uomo ha però il profilo privato: non abbiamo informazioni sul suo conto. La coppia sembra esser molto affiatata dalle foto che pubblica Ludovica sui social: ‘I love you more than pizza‘ c’è scritto sotto alcune foto polaroid rese pubbliche dall’attrice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ludovica Martino (@ludovicamartino)

L’attrice italiana sembra esser molto innamorata del suo Federico. Ci sono tante foto insieme a lui che porta lo stesso cognome dell’attrice ed amica di Ludovica, Maria Luisa De Crescenzo. Il fidanzato della Martino è infatti il fratello dell’attrice! Uno scatto pubblicato da Maria Luisa lo dimostra.