Giovanissima ma già volto apprezzatissimo del panorama artistico italiano: conoscete l’incredibile percorso di studi di Ludovica Martino, in cosa è laureata la bellissima attrice?

È giovanissima ma ha già dimostrato di possedere un grande talento e una naturale predisposizione alla recitazione: conoscete il percorso di studi di Ludovica Martino, in cosa è laureata la bellissima attrice? Nata nel 1997 a Roma, si è dedicata a perfezionare le sue doti interpretative prendendo parte a diversi laboratori e ha frequentato il C.I.A.P.A. La sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia con una serie di pubblicità, tra cui ricordiamo quelli per l’azienda di telefonia di Tim. Approda poi in tv dove prende parte a fiction del calibro di “Che Dio Ci Aiuti” e “Don Matteo”. Ludovica Martino è poi protagonista di “Skam Italia” e si dedica anche al cinema esordendo con “Il campione” che la vede recitare al fianco del celebre Stefano Accorsi. Bellissima, oltre che talentuosa, la splendida interprete è sicuramente un astro nascente dello spettacolo italiano, scopriamo insieme cosa ha studiato prima di dedicarsi al mestiere di attrice!

Ludovica Martino, in cosa è laureata la splendida attrice?

L’abbiamo ammirata nella prima serie originale prodotta da Rai Play, “Liberi tutti” e anche in “Sotto il sole di Riccione” e “Passeggeri notturni”. Ludovica Martino, inoltre, ha preso parte ad un videoclip dell’apprezzatissimo cantante “Ultimo”, insieme all’amatissimo attore Marco Giallini. Q sera, 18 Marzo, la potremo ammirare in “Carosello Carosone”, film che si ispira, appunto, alla vita del celebre e omonimo musicista. Ludovica Martino è sicuramente una giovanissima interprete che ha lavorato sodo e si è dedicata con passione al mestiere di attrice. Questo, però, non le ha impedito di completare anche i suoi studi accademici. La talentuosa artista, infatti, si è diplomata al liceo classico e ha poi completato il percorso di studi con la laurea in interpretariato e traduzione, ottenuta con il massimo dei voti! Incredibile, vero?

Ludovica Martino è davvero una giovane, bellissima e straordinaria artista. non trovate?