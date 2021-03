Miryea Stabile a L’Isola dei Famosi: la ricordate a Ciao Darwin? Le immagini della puntata a cui ha partecipato.

Tutto pronto per la seconda puntata de L’Isola dei famosi! Anche il reality condotto da Ilary Blasi, infatti, come il GF Vip, andrà in onda due volte a settimana, il lunedì e il giovedì. E per questa sera si prospetta una puntata ricca di sorprese e colpi di scena. A partire dallo sbarco sull’isola di ben quattro nuovi naufraghi, che si uniranno al resto del gruppo. Si tratta di Beppe Braida, Valentina Persia, Brando Giorgi e Miryea Stabile. Quest’ultima è la vincitrice dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione ed è subentrata nel cast dopo il ritito di Carolina Stramare, l’ex Miss Italia che ha abbandonato per motivi familiari. Miryea non vede l’ora di entrare in azione in Honduras, ma ricordate in quale altro programma l’abbiamo vista? È stata la protagonista di una delle puntate di Ciao Darwin 8! Ecco le immagini.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Miryea Stabile a L’Isola dei Famosi: la ricordate a Ciao Darwin? Era nella puntata Belli contro Brutti

Questa sera, giovedì 18 marzo 2021, andrà in onda il secondo appuntamento con l’Isola dei famosi. E sarà proprio stasera che conosceremo altri quattro naufraghi ufficiali di questa edizione. Tra questi anche lei, Miryea Stabile, influencer bresciana di soli 23 anni. L’abbiamo conosciuta bene a La Pupa e il Secchione, ma la bellissima influencer era già apparsa in varie trasmissioni. Tra cui Ciao Darwin , dove è stata protagonista della puntata Belli contro Brutti. In quella puntata, Miryea, appartenente alla categoria dei Belli, ha affrontato la famosa prova del Viaggio nel Tempo, facendosi notare per la sua bellezza ma anche per la sua simpatia. Un’esperienza bellissima per la bresciana, che ha condiviso più volte le immagini di quella puntata sui suoi social. Date un’occhiata:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miryea✨ (@miryeastabile)

Qui nel momento del viaggio nel tempo, in versione “Flistones”:

Da questa sera, però, la Stabile diventerà una vera e propria naufraga, pronta ad affrontare le sfide dell’Honduras. Curiosi di conoscerla meglio? Non perdetevi la puntata di questa sera de L’Isola dei famosi! Ilary Blasi e company vi aspettano a partire dalle ore 21 e 40 circa. Stay tuned!