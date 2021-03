Paul Gascoigne, conoscete sua figlia? È bellissima

Conoscete la figlia di Paul Gascoigne? È veramente bellissima: in questo articolo vi parliamo di lei mostrandovi le foto

Paul Gascoigne è stato uno dei calciatori più rappresentativi della nazionale inglese di calcio, oltre che uno dei più discussi. Di ruolo centrocampista, l’inglese era soprannominato Gazza. Ha giocato nella nazionale inglese e in diversi club professionistici dei massimi campionati inglese e scozzese. Gazza ha giocato anche in Italia tra le fila della Lazio. È considerato uno dei calciatori più talentuosi della sua generazione, anche se non è mai riuscito a esprimere appieno il suo potenziale per via dei numerosi infortuni e soprattutto a causa della vita sregolata fuori dal campo, oltre al carattere e alla personalità trasgressiva ed eccentrica. Dopo il ritiro, è stato numerose volte al centro delle cronache per i suoi problemi di alcolismo accompagnati da disturbi psichici sempre più gravi.

Paul Gascoigne, chi è la figlia

Riguardo alla vita privata di Gascoigne, egli è stato sposato dal 1996 al 1998 con Sheryl, dalla quale ha avuto un figlio, Regan, oltre ad aver adottato i figli che la moglie ha avuto da un precedente matrimonio. Tra questi figura anche Bianca Gascoigne, che ovviamente ha preso il suo cognome. Bianca è nata il 28 ottobre del 1986 ed è una modella e personaggio televisivo. Ha partecipato a diversi reality show nella sua nazione. Nel 2006 ha vinto Love Island, ambientato nelle Fiji. Nel 2008 ha gareggiato contro la modella Danielle Lloyd nello show televisivo Gladiators , in uno speciale sulle celebrità, vincendo e sostenendo un ente di beneficenza per la violenza domestica. Nel 2010 ha preso parte a Celebrity Coach Trip con la sua amica Imogen Thomas, mentre nel 2012 ha fatto un’audizione per la nona serie di The X Factor, cantando il brano di Mary J. Blige “I’m Goin ‘Down”, senza però riuscire ad arrivare al bootcamp. Nel 2017 ha partecipato alla diciannovesima edizione di Celebrity Big Brother, arrivando al sesto posto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝕭𝖎𝖆𝖓𝖈𝖆 𝕲𝖆𝖘𝖈𝖔𝖎𝖌𝖓𝖊 ✩ (@biancagascoigne1)

Bianca è veramente bellissima. Le sue curve fanno girare la testa ai suoi fan. Di recente ha realizzato anche un calendario. Su Instagram conta oltre trecentomila seguaci e le sue foto sono piene di like.