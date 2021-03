In un’intervista a SuperGuida Tv, Pierpaolo Pretelli rivela di aver rifiutato un programma dopo il GF Vip: di cosa si tratta.

Pierpaolo Pretelli è stato uno dei grandi protagonisti del GF Vip 5: bellissimo, di solidi principi, educato e generoso, ha conquistato molti consensi da parte del pubblico che infatti lo ha premiato con un secondo posto sul podio. Perfino Alfonso Signorini, dopo la conclusione del programma, ha dichiarato in una diretta Instagram con Matilde Brandi e Cecilia Capriotti di aver fatto il tifo per lui. “Ho letto di tutto – aveva detto – Prima tifavo per Dayane Mello, poi tifavo per Tommaso e dopo anche per la Gregoraci. In verità non ha capito nessuno, ma sapete chi avrei voluto come vincitore? Pretelli!”. Intervistato da SuperGuida Tv, l’ex velino di Striscia ha risposto dicendosi lusingato da queste parole: “Sono rimasto molto contento. Adoro Alfonso perché è una persona di rara sensibilità. Il fatto che abbia tifato per me mi rende orgoglioso ed è come una vittoria”. Pierpaolo ha poi rivelato anche di aver rifiutato di partecipare ad un programma. Scopriamo quale.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

Pierpaolo Pretelli, a quale programma ha detto ‘no’: lo ha raccontato solo adesso

Nel corso dell’intervista a SuperGuida Tv, l’ex gieffino ha parlato anche dei suoi progetti di lavoro che sicuramente saranno raddoppiati dopo l’uscita dal GF Vip. Ha raccontato che in estate uscirà la sua nuova canzone reggaeton ed ha confessato di avere delle perplessità verso un’eventuale partecipazione e Temptation Island con Giulia per la troppa gelosia. Poi ha raccontato di aver ricevuto un’altra proposta riguardo ad un programma. Si tratta di un reality, ‘Superviventes’, la versione spagnola de L’Isola dei Famosi. “Non mi sembrava il caso di lasciare mio figlio ancora per tanto tempo da solo”, ha spiegato.

Intanto, a L’Isola dei Famosi c’è sua suocera, Fariba. Non perdetevi la puntata in onda stasera su Canale 5!