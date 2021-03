Pierpaolo Pretelli, clamorosa novità dopo il GF Vip: “Una super bomba”, l’annuncio sui social dell’ex concorrente del reality.

È stato uno dei protagonisti assoluti dell’ultima edizione del GF Vip. Non a caso, si è classificato secondo, alle spalle solo del vincitore Tommaso Zorzi. Parliamo di Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia la Notizia, che nella casa si è fatto conoscere a 360 gradi. Gentile, educato e dal cuore buono, nella casa Pierpaolo ha trovato anche il grande amore. La storia con Giulia Salemi procede a gonfie vele anche al termine del reality: nonostante lo scetticismo di un parte del pubblico, la coppia è più unita che mai. Ma non è l’unica bella notizia per Pierpaolo, a quanto pare…Nelle stories condivise dall’ex gieffino su Instagram, sembra chiaro che ci sia qualche bella novità in arrivo, dal punto di vista lavorativo. I fan non vedono l’ora di scoprire di cosa si tratta e, nel frattempo, avanzano ipotesi. Scopriamo di più.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Pierpaolo Pretelli, clamorosa novità dopo il GF Vip: nuova canzone in arrivo per questa estate?

“Siamo qui, stiamo lavorando per questa estate. Una super bomba, a palla, siamo carichi!”. Queste le parole di Pierpaolo Pretelli, in un breve video condiviso nelle sue stories di Instagram nella giornata di ieri. Un video in cui si mostra in compagnia del dj Andrea Bruzzese. Cosa bolle in pentola? L’ex gieffino non ha dato ancora informazioni certe, ma per molti fan potrebbe trattarsi di un nuovo singolo, in uscita proprio per la prossima estate. Non sarebbe la prima volta per Pierpaolo, già protagonista del brano Rondine, in collaborazione con Georgina. Il singolo, un rivisitazione di Thing about the way degli Ice Mc, è uscito nell’agosto del 2020 e nel video clip appare anche Ariadna Romero, sua ex compagna e mamma del piccolo Leonardo. Nuova hit estiva in arrivo? Non ci resta che attendere qualche mese per scoprirlo!

Nel frattempo, cosa aspettate a seguire Pierpaolo su Instagram? Non ve ne pentirete!