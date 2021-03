Tommaso Zorzi sceglie la sua nuova casa: “Sono emozionato”, le storie su Instagram del vincitore del GF Vip 5.

È un momento a dir poco magico per lui. Solo quindici giorni fa la vittoria al GF Vip 5, oggi il ruolo di opinionista a L’Isola dei Famosi. Parliamo di Tommaso Zorzi, il giovane influencer che ha conquistato il pubblico con la sua esperienza nella casa più spiata della tv. Ironico, schietto e pungente quanto basta, Tommaso ha dimostrato di essere perfetto per il mondo della tv. E, infatti, dopo pochissimi giorni dal termine del GF Vip, eccolo a L’Isola. Zorzi, però, non ha ‘abbandonato’ il suo primo amore, i social. Sul suo canale Instagram, seguito da più di 1 milione e 800 mila followers, il 25 enne condivide foto e video delle sue giornate, aggiornando i fan sui suoi impegni. E, qualche ora fa, è arrivata una splendida notizia inaspettata. Ecco di cosa si tratta.

Tommaso Zorzi sceglie la sua nuova casa dopo il GF Vip: l’annuncio ai fan di Instagram

Tutti pazzi per Tommaso Zorzi! Il vincitore del GF Vip 5 può contare su una vera e propria schiera di fan, che anche al termine del reality condotto da Alfonso Signorini, continua a supportarlo e seguirlo. Lo seguono all’Isola, dove Zorzi è uno degli opinionisti in studio, ma lo seguono anche sui social. In particolare su Instagram, dove Tommaso è una vera e propria star. Ed è nelle sue stories che ieri ha annunciato a tutti una bella novità: “Volevo dirvi che sto cambiando casa e sto andando a vedere quella che quasi sicuramente sarà casa nuova”. Queste le parole dell’influencer, che, nel momento dei video postati, si stava proprio recando a vedere quella che probabilmente sarà la sua nuova casa: “Sono un po’ emozionato. Fatemi un in bocca al lupo perché se è lei la prendo!”. E i fan, a questo punto, non vedono l’ora di vedere le immagini della nuova abitazione di Tommaso.

Insomma, un periodo di grandi cambiamenti per Tommaso, che, come ha scritto al termine del debutto all’Isola, sta realizzando i suoi sogni. Per vederlo in tv alle prese con le vicende dei naufraghi, non perdetevi la seconda puntata del reality condotto da Ilary Blasi. Andrà in onda questa sera, giovedì 18 marzo, su Canale 5, a partire dalle ore 21 e 40 circa.