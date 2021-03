È uno dei volti del momento, il personaggio più seguito e chiacchierato dello spettacolo italiano: lo scatto irresistibile di Tommaso Zorzi, adorabile concentrato di dolcezza e tenerezza!

Definirlo “influencer” sarebbe riduttivo rispetto allo straordinario talento che ha dimostrato nella casa del GF Vip. Tommaso Zorzi non è stato solo concorrente e vincitore del celebre reality, ha fatto molto di più. Ha saputo far emergere le sue innate doti artistiche, la sua energia e sensibilità, la capacità di intrattenere e catalizzare l’attenzione del pubblico. Lo abbiamo ammirato nelle vesti di conduttore, di animatore, di intrattenitore ed è sempre riuscito ad appassionare i telespettatori e tenerli incollati allo schermo. Il pubblico e i fan sono trepidanti in attesa di vederlo al timone di un programma tutto suo e, nel frattempo, si accontentano di poterlo ammirare nelle vesti di opinionista all’Isola dei Famosi. Al GF Vip, l’artista si è esposto lasciandosi conoscere a trecentosessanta gradi e mostrando tutta la sua forza e sensibilità. Attraverso i social, Tommaso Zorzi è solito condividere immagini che riscuotono sempre un immenso successo, proprio come accaduto diversi anni fa: lo scatto irresistibile, adorabile concentrato di dolcezza e tenerezza!

Tommaso Zorzi, lo scatto irresistibile: concentrato di dolcezza!

Un percorso, quello dell’influencer, che è riuscito ad emozionare e toccare profondamente tutti quelli che lo hanno seguito. Tommaso Zorzi è una vera bomba di energia, alla quale si intreccia perfettamente la sua brillante intelligenza e l’acutezza che da sempre lo contraddistingue. Al contempo, il giovane influencer è un ragazzo giovanissimo, di indubbio fascino, che si è mostrato in tutta la sua essenza, con pregi e difetti. Il suo profilo Instagram, che conta quasi due milioni di follower, è una sorta di vetrina che gli consente di tenersi in contatto con quello stesso pubblico che ha ammaliato e conquistato. Qualche anno fa, Tommaso Zorzi ha condiviso, proprio sul social, un’immagine tenerissima. Lo scatto in questione ritrae, appunto, il giovane influencer da bambino ed è un vero tripudio di dolcezza. Ovviamente, la foto ha conquistato migliaia di like e centinaia di commenti. Eccola di seguito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

Non trovate che fosse davvero adorabile?