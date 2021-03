Sabato 20 marzo Silvia Toffanin ospiterà nel suo programma, Verissimo, anche la magnifica giornalista. Ecco l’annuncio a sorpresa.

Verissimo torna con un nuovo appuntamento sabato 20 marzo. Silvia Toffanin nel suo studio, ogni sabato, ospita personaggi noti dello spettacolo, cantanti, attori e regala sempre emozioni. Vi abbiamo già annunciato che i prossimi protagonisti della puntata saranno l’ex tronista di Uomini e Donne Luigi Mastroianni, Elisabetta Canalis ed Ornella Vanoni. Pian piano, il programma annuncia chi entrerà in studio sabato e proprio poche ore fa ha lanciato un annuncio a sorpresa. Nel prossimo appuntamento dello show ci sarà una giornalista che si batte da sempre per i diritti delle donne: un’incantevole donna sarà ospite di Silvia Toffanin. Ecco di chi si tratta.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Verissimo, annuncio a sorpresa: sabato 20 marzo ci sarà proprio lei

Verissimo sabato 20 marzo andrà in onda con un nuovo appuntamento che sarà, come sempre, ricco di emozioni e di sorprese. Il programma condotto da Silvia Toffanin vedrà in studio l’incantevole Rula Jebreal. Parliamo della giornalista e scrittrice palestinese con cittadinanza israeliana ed italiana. La classe ’73 si batte da sempre per i diritti delle donne: la ricordiamo al Festival di Sanremo 2020, il suo discorso ha lasciato il segno. Sul palco dell’Ariston, nella 70esima edizione dello show musicale più famoso d’Italia, la donna parlò della sua storia difficile e di sua mamma Nadia, morta suicida dopo esser stata per anni vittima di abusi. La giornalista racconterà a Silvia Toffanin della sua storia e del suo nuovo libro, Il cambiamento che meritiamo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Sabato 20 marzo a Verissimo ci sarà anche un famosissimo ballerino. Parliamo di Joaquin Cortes, uno dei ballerini di flamenco più famosi al mondo. Si è esibito sui palchi più noti del mondo, da New York a Mosca. Ha ballato anche ad un concerto di Jennifer Lopez a Porto Rico. L’uomo ha origini gitane ed è nato a Cordoba, nel 1969.