Sabato 20 marzo a Verissimo ci sarà lui per la prima volta: l’ex tronista di Uomini e Donne sarà intervistato da Silvia Toffanin, ecco di chi parliamo!

Sabato 20 marzo è super attesa una nuova puntata di Verissimo. Lo show condotto da Silvia Toffanin regalerà come sempre sorprese e colpi di scena. Gli ospiti della prossima puntata in onda sabato a partire dalle ore 16 sono davvero pazzeschi: Ornella Vanoni ed Elisabetta Canalis racconteranno le loro vite, la loro carriera. Regaleranno certamente emozioni! Ma c’è una sorpresa davvero incredibile: il canale Instagram del programma ha appena fatto sapere che l’ex corteggiatore e poi tronista di Uomini e Donne sarà ospite in studio. Si tratta della sua primissima intervista da Silvia Toffanin. Ecco di chi stiamo parlando.

Verissimo sabato 20 marzo, ci sarà lui per la prima volta: l’annuncio appena arrivato

Verissimo sabato 20 marzo vedrà in studio l’ex corteggiatore e poi tronista di Uomini e Donne. Per la prima volta da Silvia Toffanin ci sarà Luigi Mastroianni! Con un annuncio social, il programma ha fatto sapere che l’ex del dating show che oggi lavora come deejay sarà intervistato in onda su Canale 5.

Luigi racconterà del suo rapporto con il fratello Salvo, affetto da sindrome di down. L’ex tronista ha scritto un libro proprio per parlare del legame speciale che ha con il fratello. ‘Mio fratello è un gigante’ è il titolo del libro che uscirà nelle librerie il prossimo 23 marzo. Parlerà di questo e tanto altro il giovane Mastroianni che per la prima volta sarà ospite di Verissimo! Non vediamo l’ora di ascoltare le sue parole.

“Sabato arriva, alle 15.40 su Canale5, per la prima volta a Verissimo… Luigi Mastroianni ” scrive come didascalia il profilo IG del programma.

Il percorso di Luigi a Uomini e Donne

Luigi è stato prima corteggiatore e poi tronista nel dating show di Maria de Filippi nella stagione 2018/19. Il giovane ha condiviso il trono con Lorenzo Riccardi: alla fine del suo percorso scelse Irene.