Akash Kumar è stato uno dei concorrenti di un amato programma: vi ricordate dove l’abbiamo già visto?

E’ iniziata la seconda puntata de L’Isola dei famosi, infatti, la prima è andata in onda lunedì 15 marzo. Abbiamo avuto modo di conoscere i naufraghi, che attraverso delle presentazioni, hanno raccontato qualcosa sulla loro persona. Tutti, possiamo dire, che hanno già colpito i telespettatori, e sicuramente, in questo percorso, daranno il meglio. Durante la prima prova, i concorrenti sono stati già messi in difficoltà, e proprio nel corso della prova immunità, Roberto Ciufoli, l’amato comico, ha subito un piccolo incidente, infatti, scontratosi con Akash, si è ferito alla spalla, ed è stato sottoposto ai dovuti controlli. Ebbene, la seconda puntata ha avuto inizio, e soffermando la nostra attenzione proprio su Akash Kumar, vi chiediamo, ricordate dove l’abbiamo già visto?

Akash Kumar, dove l’abbiamo visto in passato? E’ stato uno dei concorrenti del famoso programma

Bisogna ammetterlo, tutti i naufraghi di questa nuova edizione de L’Isola dei famosi hanno già dato prova di grande capacità e forte grinta. Lunedì 15 marzo sono stati presentati, anche se, in questa nuova puntata, abbiamo avuto modo di conoscere gli altri concorrenti. Tra di loro, abbiamo certamente notato Akash Kumar, che all’inizio del reality ha avuto già un piccolo scontro con Tommaso Zorzi. Ebbene, Akash non è sicuramente nuovo al mondo dello spettacolo, infatti, ha partecipato ad un famoso programma: ricordate quale? Il nuovo naufrago è stato concorrente di Ballando con le stelle, la seguitissima trasmissione condotta dalla meravigliosa Milly Carlucci.

Ovviamente, in passato, Akash ha partecipato ad altre trasmissioni, quali Ciao Darwin e in seguito, è stato uno dei tentatori di Temptation Island. Al momento è uno dei naufraghi della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, e sicuramente, non mancherà di sorprenderci.