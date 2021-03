Amici 20, anticipazioni serale sabato 20 marzo: i nomi dei primi due eliminati di questa edizione del talent show di Canale 5.

Ci siamo! Mancano poche ore all’inizio del serale di Amici 20. Come sempre, la fase finale del talent show di Maria De Filippi si svolgerà nelle puntate in prima serata, che partiranno proprio da domani sera, sabato 20 marzo. Un grande show, durante il quale gli allievi si sfideranno a suon di canzoni e coreografie, e quest’anno con una grande novità. Le squadre in gara sono tre, non due, ognuna capitanata da due prof, uno di canto ed uno di ballo. Cosa accadrà nella prima puntata del talent? Grazie alla pagina di Twitter Le Emily di Amici 20, sul web sono trapelate le anticipazioni della puntata, compresi i nomi dei primi eliminati! Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire tutto, allora siete nel posto giusto! Buona lettura!

Amici 20, anticipazioni serale sabato 20 marzo: cosa accadrà nella prima puntata e chi sono gli eliminati

Domani sera, su Canale 5, andrà in onda la prima puntata del serale di Amici 20. Una puntata già ricca di sorprese e colpi di scena. Ospiti speciali della serata Sabrina Ferilli e Pio e Amedeo, mentre la giuria fissa del serale è composta da Stash dei The Kolors, Stefano De Martino e Emanuele Filiberto di Savoia. Pronti per scoprire come andrà la gara e cosa accadrà nei dettagli? A riportarlo è stata la pagina Twitter Le Emily di Amici 20. Iniziamo con la prima manche: la squadra Zerbi- Celentano si è scontrata con Arisa- Cuccarini. A spuntarla è stata la prima squadra: Martina ha vinto contro Enula, Serena contro Rosa e Sangiovanni contro Tancredi. Al ballottaggio finale sono finiti Rosa Gaia e Tancredi e a lasciare il programma definitivamente è stata Gaia!

Nella seconda manche, si sono risfidate le stesse squadre, e vincere è stato ancora una volta il team di Rudy ed Alessandra. Al ballottaggio sono andati Martina, Ibla e Raffaele: le prime due si sono salvate, mentre Raffaelle andrà al ballottaggio con chi perderà la terza manche. Si tratta di Esa, che ha perso al ballottaggio con Sangiovanni e Deddy: la terza manche è stata vinta dal team Peparini-Pettinelli, che ha battuto Celentano Zerbi. Chi uscirà tra Esa e Raffaele, però, non è stato ancora reso noto e probabilmente si saprà nei prossimi giorni.