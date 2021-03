A fine puntata odierna di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha svelato le anticipazioni di Domenica Live del 21 Marzo: gli ospiti.

Siamo giunti quasi a fine settimana e, come ogni weekend, mancano pochissime ore alla messa in onda della nuova puntata di Domenica Live. Proprio nel giorno in cui, finalmente e fortunatamente, rientra la primavera, la bellissima Barbara D’Urso sarà al timone di un nuovo ed imperdibile appuntamento del suo show. Qualche ora prima dalla messa in onda della penultima puntata di Live-Non è la D’Urso prima della chiusura anticipata, la conduttrice campana sarà la colonna portante di un’altra puntata scoppiettante del suo programma della Domenica pomeriggio. In attesa, però, di scoprire cosa succederà Domenica 21 Marzo, siete curiosi di sapere chi saranno i suoi ospiti? A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio, com’è suo solito fare, è stata proprio la diretta interessata. Nel corso della diretta odierna di Pomeriggio Cinque di Venerdì 19 Marzo, la padrona di casa ha svelato alcune anticipazioni di Domenica Live. Volete saperne di più anche voi? Ecco tutti i dettagli.

Domenica Live, anticipazioni puntata del 21 Marzo: tutti gli ospiti

Mancano pochissimi giorni e, finalmente, andrà in onda una nuova ed imperdibile puntata di Domenica Live. Proprio il 21 Marzo, infatti, Barbara D’Urso sarà al timone di un nuovo appuntamento. Che, come preannunciato dalla diretta interessato nel corso di Pomeriggio Cinque del 19 Marzo, sarà davvero incredibile. Ecco, ma perché? O, per meglio dire, quali sono le sue anticipazioni? Ebbene. Stando a quanto si apprende dalle parole della padrona di casa in diretta televisiva, sembrerebbe proprio che siano previsti degli ospiti davvero pazzeschi. E, soprattutto, dei momenti davvero imperdibili. Procediamo con ordine, però. E capiamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Sandra Milo e i suoi figli: da poco ottantottenne, la grandissima star della televisione si racconterà alla padrona di casa;

da poco ottantottenne, la grandissima star della televisione si racconterà alla padrona di casa; Patrizia Pellegrino e i suoi figli: reduce da un intervento chirurgico per l’asportazione di un tumore gravissimo, la showgirl napoletana spiegherà cosa è esattamente successo;

reduce da un intervento chirurgico per l’asportazione di un tumore gravissimo, la showgirl napoletana spiegherà cosa è esattamente successo; Morena Funari incontrerà, dopo tempo, l’ex moglie di Giancarlo Funari.

Insomma, da come si può chiaramente comprendere, la puntata sarà davvero imperdibile. Noi non vediamo l’ora di vederla, voi?