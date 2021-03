Ascolti tv 18 marzo: ecco tutti i dati auditel dei programmi andati in onda giovedì 18 marzo, che hanno preferito i telespettatori italiani?

Ieri sera, giovedì 18 marzo 2021, gli spettatori del piccolo schermo hanno avuto vasta scelta: potevano scegliere tra una serata all’insegna dell’avventura e del divertimento con L’Isola dei Famosi o un film che raccontava la storia di un grande della musica, Renato Carosone. Su Rai Due è andato in onda Anni 20, sul Tre The Wife – Vivere nell’kmbra. Giustizia Privata, Dritto e rovescio e Piazza Pulita sono gli altri programmi andati in onda su Italia 1, Rete 4 e La7. A quanto pare c’è un vincitore: gli ascolti parlano chiaro e si legge che milioni di italiani hanno apprezzato particolarmente il film Carosello Carosone andato in onda su Rai Uno. Ecco gli ascolti tv di giovedì 18 marzo!

Ascolti Tv 18 Marzo: Eduardo Scarpetta contro Ilary Blasi, vince Rai Uno

Ieri sera, giovedì 18 marzo, è stata una serata di film, reality e programmi tv. Cosa ci dicono gli ascolti? La maggior parte dei telespettatori italiani secondo i dati forniti dal protale Tv Blog ha scelto il film in onda su Rai Uno, Carosello Carosone con l’interpretazione di Eduardo Scarpetta. Il film che parla della vita di Renato Carosone ha registrato ben 5.518.000 telespettatori con lo share di 22,94%. E così, Eduardo Scarpetta batte Ilary Blasi! L’Isola dei Famosi ieri 18 marzo ha registrato 3.047.000 telespettatori con uno share pari al 17,88%.

A seguire, su Italia 1, 1.513.000 telespettatori hanno scelto Giustizia Privata: lo share è pari a 6,20%. The Wife – Vivere nell’ombra ha registrato 1.112.000 telespettatori, share 4,29%. Dritto e Rovescio è stato visto da 1.146.000 telespettatori nella presentazioni con il 4,11 % di share. Piazza Pulita su La7 ha totalizzato 823.000 spettatori, mentre Anni 20 415.000 telespettatori con 1,67 % di share.

Su TV 8 è andata in onda la partita di Europa League Milan – Manchester United: 1.488.000 telespettatori hanno scelto di assistere al match. Lo share è pari a 5,6%.