Canzone Segreta, Serena Rossi: è successo a poche ore dalla seconda puntata di questa sera, in onda su Rai Uno.

Tutto pronto per una nuova puntata di Canzone Segreta! Questa sera, su Rai Uno, andrà in onda il secondo appuntamento con lo show condotto da Serena Rossi. Uno show dove le emozioni sono fortissime, per ospiti e telespettatori. E i personaggi che questa sera si lasceranno andare sulle note della loro canzone sono Michele Placido, Mika, Carolyn Smith, Ciro Ferrara, Romina Power e Marcella Bella. Seduti al centro dello studio su una sedia bianca, gli ospiti si godranno la loro sorpresa, di cui non sanno assolutamente nulla. Una serata tutta da vivere, guidata dalla bellissima e super talentuosa Serena Rossi. Che, proprio poco fa, attraverso i social, ha dato una piccola anticipazione sul suo look di questa sera! Curiosi di scoprire di quale colore si tingerà? Ecco le immagini.

Canzone Segreta, Serena Rossi spoilera il look: è successo a poche ore dalla puntata

Pronti ad emozionarvi con canzoni che vi toccheranno il cuore? La seconda puntata di Canzone segreta andrà in onda questa sera, in prima serata su Rai Uno. Anche questa sera, per ciascun ospite in studio, ci saranno amici o colleghi, filmati, foto e proiezioni: il tutto sulle note della loro canzone del cuore. Una sorpresa unica per gli ospiti, ignari di tutto fino all’ultimo secondo dietro le quinte. A condurre lo show l’impeccabile Serena Rossi. In tanti si chiedono: quale sarà l’outfit scelto per la seconda puntata? Al debutto, l’artista napoletana ha incantato tutti con l’abito lungo in velluto verde, caratterizzato da un notevole spacco e impreziosito da gioielli da capogiro. Cosa indosserà questa sera? Un piccolo spoiler è arrivato proprio dalle sue Instagram Stories. La conduttrice ha mostrato alcuni dettagli del suo abito: non è chiaro il modello, ma il colore assolutamente si! Super fucsia, come i sandali. Un tocco di colore per Serena, date un’occhiata:

Eh si, uno spoiler che non ha fatto altro che alimentare la curiosità dei telespettatori, che non vedono l’ora di ammirare l’outfit completo della conduttrice. Per scoprire l’abito della Rossi e soprattutto per emozionarvi ancora, non perdetevi la seconda puntata di Canzone Segreta! Tutti sintonizzati su Rai Uno a partire dalle ore 21 e 30 circa.