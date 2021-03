Proprio in occasione della Festa del Papà, Emma Marrone ha ripercorso alcuni dei momenti più esilaranti trascorsi in compagnia del suo.

Oggi è 19 Marzo. E, come ogni San Giuseppe che si rispetti, oggi si festeggiano anche i papà di tutto il mondo. Proprio oggi, infatti, tutte le famiglie italiane festeggiano il ruolo del capofamiglia. Un uomo che, con mille sacrifici e sforzi, riesce a non fare mancare mai nulla alla sua famiglia. E, soprattutto, ad accontentare la propria donna. Ed, ovviamente, i proprio figli. Sui social, proprio in queste ultime ore, ci sono tantissime fotografie corredate da dediche dolcissime. Tra queste, ci sono anche quelle di Emma Marrone pubblicate sul suo canale social ufficiale. Attraverso una serie di Instagram Stories, infatti, la cantante salentina ha voluto ripercorrere alcuni dei momenti più esilaranti trascorsi insieme al suo papà. È sempre stata particolarmente legata ed affezionato a suo padre, Emma Marrone. Eppure, queste ultime fotografie insieme ce lo confermano davvero alla grande. Siete proprio curiosi di saperne di più? Benissimo: ci pensiamo noi!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Emma Marrone festeggia il suo papà: i momenti imperdibile trascorsi con lui

Particolarmente legata alla sua famiglia, Emma Marrone non ha mai nascosto di provare un affetto immenso, ovviamente per la sua mamma e suo fratello Francesco, ma anche per il suo papà. È proprio per questo motivo che, in occasione del giorno in cui si festeggiano tutti i padri del mondo, la cantante salentina non ha affatto potuto fare a meno di condividere con i suoi fan alcuni dei momenti più divertenti ed esilaranti trascorsi in questi anni di vita. Di Instagram Stories, ve lo assicuriamo, l’ex vincitrice di Amici ne ha condivise davvero tantissime. Eppure, tutte però mirano a sottolineare quanto il rapporto tra padre e figlia sia davvero speciale. Volete vederle anche voi? Eccone alcune:

A partire da un Rosario Marrone, è questo il nome del papà di Emma, incompreso, rockstar, giovane dentro e bodyguard fino esperto di selfie, di viaggio internazionali e molto altro ancora, la cantante salentina ha descritto le mille sfaccettature di suo padre.