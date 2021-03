Attraverso il suo canale Instagram ufficiale, Federico Fashion Style ha annunciato un’incredibile novità in arrivo: cosa bolle in pentola?

Federico Fashion Style, o meglio conosciuto anche per essere l’affidabilissimo parrucchiere dei Vip, è uno dei personaggi più in voga del momento. Attivissimo e seguitissimo sul suo canale social ufficiale, il buon Lauri, è questo il suo cognome, non perde mai occasione di poter aggiornare i suoi sostenitori su tutto quanto gli accade. È proprio così che, oltre a condividere tutti i suoi deliziosi lavori, il parrucchiere romano non ha affatto perso occasione di poter annunciare al suo pubblico social un’incredibile novità in arrivo. Proprio qualche ora fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, Federico ha reso partecipi di questo nuovo progetto che sta realizzando. Cosa bolle in pentola?: è questa la domanda che tutti i suoi sostenitori, appena appreso l’annuncio a sorpresa, si saranno fatti? In effetti, anche noi ci siamo posti lo stesso quesito! A cosa sta pensando il simpaticissimo parrucchiere? Al momento, non possiamo svelarvi grandi cose. Anche perché, vi anticipiamo, Federico non è affatto sceso nel minimo dettaglio. Cerchiamo, però, di capire ed intuire qualche cosa in più.

Federico Fashion Style, novità in arrivo: l’annuncio social

Risale proprio alla giornata di ieri l’annuncio a sorpresa che Federico Fashion Style, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram, ha voluto dare ai suoi sostenitori. Come dicevamo precedentemente, il parrucchiere dei Vip non è affatto sceso nel minimo dettaglio. Non ha, quindi, svelato esattamente di che cosa si tratta. Tuttavia, però, le sue parole ci fanno chiaramente comprendere che c’è una novità in arrivo. Ultimamente, lo sappiamo benissimo, è stato protagonista indiscusso di diverse puntate di Live. E di alcuni incredibili lavoro che possono essere chiaramente visti ed ammirati sul suo canale social ufficiale. Ma che cosa sta bollendo in pentola esattamente? Scopriamo le sue parole nel minimo dettaglio. ‘Chi si ferma e’ perduto! Nuovi progetti in arrivo …stavolta vi stupirò davvero!’, scrive Federico a corredo di questo scatto che lo ritrae su di un treno. Dove si starà dirigendo, quindi? A quanto pare, la destinazione è completamente ‘top secret’. Anche se, guardando con attenzione gli hashtag utilizzati, si legge chiaramente il nome del capoluogo campano, Napoli. Che Federico stia andando lì per aprire, magari, un salone di bellezza? Dopo Anzio e Milano, quindi, il parrucchiere dei Vip ha deciso di scegliere proprio la bella Napoli per un suo nuovo progetto? Chi lo sa! Ovviamente, si tratta di congetture. O di supposizioni. Fino a questo momento, infatti, il buon Federico non si è affatto esposto. In ogni caso, però, gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo per questo nuovo progetto. Certi che, come al solito, sarà un successone!

Noi non vediamo l’ora di saperne di più, voi?