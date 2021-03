Giulia De Lellis annuncia ai fan che, appena terminato questo periodo denso di impegni lavorativi, farà una piccola operazione.

Periodo fervido di impegni professionali per l’amatissima Giulia De Lellis: l’influencer lanciata dal programma di Maria De Filippi Uomini e Donne, è ormai un’icona per molti giovani che la seguono. Bella, carismatica e piena di grinta, da quando corteggiava l’ex tronista Andrea Damante di strada ne ha fatta davvero tanta. Richiestissima dai più noti brand, la De Lellis ha saputo anche rimanere una ragazza semplice, schietta e sincera. Proprio nell’ultimo periodo, i fan sono andati in visibilio alla recente notizia del suo sbarco in tv. L’influencer condurrà infatti un programma intitolato ‘Love Island’. Non solo: la vedremo presto anche nel film con Fabio Volo “Genitori vs Influencer”, in onda dal 4 Aprile su Sky cinema e su Now Tv. Un momento particolarmente favorevole dunque, ricco di impegni lavorativi. Purtroppo però non mancano le note stonate, come raccontato da lei stessa in queste ore su Instagram. Tra allergie e dolore causato dai denti del giudizio, Giulia spiega di sentirsi un po’ in ansia ultimamente. Sempre ai suoi follower ha poi parlato della visita fatta dal dentista, aggiungendo un’ulteriore dettaglio.

Giulia De Lellis, operazione ai denti del giudizio: “Vorrei levarne 4 insieme”

Pochi minuti fa, tramite il suo profilo Instagram, Giulia De Lellis ha annunciato di essere stata visitata dal suo dentista e di dover operarsi per togliere i denti del giudizio. Ha spiegato che appena conclusi gli impegni professionali in corso, dovrà sottoporsi all’intervento. Avendo un rapporto molto stretto con i suoi seguaci, Giulia ha poi chiesto loro consiglio: lei vorrebbe toglierli tutti e 4 insieme, ma il suo medico le consiglia di toglierne 2 alla volta. Ha così voluto ascoltare i pareri e le esperienze dei suoi fan al riguardo.

Siamo certi che per la bella Giulia si risolverà tutto in un batter d’occhio e intanto le facciamo l’in bocca al lupo per il suo lavoro.