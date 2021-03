Prima di andare in onda con la seconda diretta de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi è stata ‘beccata’ nel camerino proprio così: il video.

È andata ieri, Giovedì 18 Marzo, in onda la seconda puntata de L’Isola dei Famosi. Appuntamento che, aperto con una ‘clamorosa’ gaffe della padrona di casa, ha saputo regalare dei momenti davvero imperdibili. A partire, quindi, dall’ingresso di ben quattro nuovi naufraghi. Fino all’eliminazione dal gruppo di Visconte Ferdinando e lo scontro tra Tommaso Zorzi ed Akash. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, il secondo appuntamento dell’adventure reality di Canale 5 si è dimostrato più che imperdibile. Come lo è, inoltre, anche questo video condiviso da Laura Barenghi, make up artist della conduttrice romana, sul suo canale social ufficiale. Perché diciamo così? La risposta è davvero semplice: in questi brevissimi video, viene mostrata Ilary Blasi prima di entrare in diretta a L’Isola dei Famosi. E sapete com’è stata ‘beccata’? Ci pensiamo noi a dirvelo, state tranquilli!

Ilary Blasi prima della diretta de L’Isola dei Famosi, ‘beccata’ così: video imperdibile

Con indosso un incantevole vestito rosso, un acconciatura super finissima ed elegantissima ed accessori più che abbinati all’outfit da urlo, per la seconda puntata de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi si è mostrata più bella che mai. Sempre sul pezzo, sempre con la battuta pronta e, soprattutto, sempre pronta a testimoniare la sua immensa bravura, la colonna portante dell’adventure reality si è dimostrata, ancora una volta, la regina indiscussa della serata. Sapete, però, come è stata ‘beccata’ nel camerino poco prima di andare in onda? A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio, come dicevamo precedentemente, è stata Laura Barenghi, sua make up artist. Attraverso una serie di Instagram Stories caricate sul suo canale social ufficiale, la simpaticissima Laura ha mostrato la Blasi in camerino. Sapete cosa stava facendo? Con indosso indumenti sportivi, bigodini in testa per mantenere la piega e già truccata, Ilary si è letteralmente scatenata sulle note di ‘Figlia di..’ di Loredana Bertè.

‘Tensione in camerino prima della diretta’, scrive Laura Barenghi in queste Instagram Stories. Un ottimo per stemperare l’ansia, siete d’accordo?