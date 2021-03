Isola dei Famosi, clamorosa gaffe di Ilary Blasi: la ‘strana’ richiesta a Beppe Braida non passa inosservata e diventa virale sul web.

Ieri, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Si tratta del secondo appuntamento con il reality show di Canale 5, che, come il GF Vip, andrà in onda due volte a settimana: il lunedì e il giovedì. E anche nella puntata di ieri è successo di tutto, a partire dallo scontro a distanza tra il naufrago Akash Kumar e l’opinionista Tommaso Zorzi. A condurre il programma in tutto il suo splendore lei, Ilary Blasi, che anche ieri sera ha conquistato tutti con la sua ironia. E poteva mancare qualche gaffe? La prima è arrivata immediatamente, dopo pochi minuti dall’inizio della puntata. Ma non è stata l’unica: una frase rivolta a Beppe Braida non è affatto passata inosservata, la scena ha fatto il giro del web. Ecco cosa è successo!

Isola dei Famosi, gaffe di Ilary Blasi: la ‘strana’ richiesta a Beppe Braida durante la puntata

Ilary Blasi è la regina indiscussa di questa edizione dell’Isola dei famosi. Schietta, senza filtri e senza peli sulla lingua, la conduttrice romana conquista tutti con la sua ironia, che dà un tocco in più alle vicende dei naufraghi in Honduras. E chi ha seguito le prime due puntate del reality sa che Lady Totti si è lasciata andare ad una serie di gaffe che sono già diventate virali sui social. Ieri sera, una frase rivolta a Beppe Braida ha letteralmente scatenato il web. Durante le nomination, la conduttrice chiede al comico di alzarsi mentre sta parlando, non accorgendosi che, però, il naufrago fosse già in piedi! Risate a non finire in studio e in palapa! La scena è diventata virale sul web in pochissimi minuti, date un’occhiata:

Ilary Blasi: “alzati Beppe alzati!”

ma è già in piedi #isola pic.twitter.com/jAnpt7U6HG — isola out of context (@oocisola) March 18, 2021

Eh si, Ilary sa sempre come strappare un sorriso ai telespettatori! E voi, state seguendo questa nuova edizione del reality ambientato in Honduras? Cosa ne pensate dei nuovi naufraghi e per chi fate il tifo? I nominati della seconda puntata sono Akash Kumar e Angela Melillo: chi la spunterà?