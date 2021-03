L’Isola dei Famosi ha appena lanciato un comunicato: un naufrago è nei guai, sarà preso un provvedimento disciplinare. Ecco cosa succede.

L’Isola dei Famosi è iniziata da meno di una settimana e sta già regalando tanti colpi di scena e sorprese. Ieri , giovedì 18 marzo, è andata in onda la seconda puntata del reality! Sono già iniziate a scoppiare le prime scintille tra i naufraghi ma non solo: ieri sera c’è stato un acceso confronto tra Akash Kumar e l’opinionista Tommaso Zorzi. Tra i due sono volate parole piuttosto pungenti. Ma siamo qui per svelarvi un comunicato appena arrivato dal programma: a quanto pare un naufrago è a rischio provvedimento. Ecco cosa ha appena pubblicato il canale Instagram del reality.

Isola dei Famosi, naufrago nei guai: in arrivo un duro provvedimento

L’Isola dei Famosi con un comunicato speciale ha fatto sapere che un naufrago è nei guai. Qualcuno dei nuovi protagonisti di questa edizione del reality avrebbe utilizzato un linguaggio improprio durante la diretta di ieri. Per questo motivo specificato dalla produzione, verrà scelto un provvedimento da prendere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

“La produzione sta valutando i provvedimenti da prendere nei confronti di un naufrago, reo di aver utilizzato un linguaggio improprio durante la diretta di ieri. #Isola” si legge sul profilo Instagram del programma. Nessuno conosce al momento chi è il naufrago ‘incriminato’: qualcuno pensa che forse si tratti di qualche parola scappata ‘fuori onda’, oppure una frase pronunciata durante la pubblicità. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti dal programma per scoprire chi è il naufrago che dovrà avere a che fare con un provvedimento disciplinare.

Sul web impazza il toto nome: in tantissimi, come commento al post su IG, hanno detto la loro. Molti utenti Instagram credono che si tratti di Akash:, altri di Elisa. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni per scoprire la verità.