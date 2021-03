Isola dei Famosi, Paul Gascoigne è uno dei naufraghi della nuova edizione: avete notato quel tatuaggio? Il significato.

L’Isola dei famosi è entrata ormai nel vivo! La nuova edizione del reality show di Canale 5 è iniziata solo da qualche giorno, ma il clima è giù incandescente in Honduras. Ieri sera è andata in onda la seconda puntata, durante la quale è successo davvero di tutto: dall’eliminato che è rimasto a Parasite Island, allo scontro a distanza tra Akash Kumar e Tommaso Zorzi. Se il buongiorno si vede dal mattino, ne vedremo delle belle. E tra i naufraghi più attesi di quest’anno c’è anche lui, Paul Gascoigne , ex calciatore e oggi allenatore. Dopo tanti anni sui campi di calcio, il mitico Gazza ha deciso di mettersi in gioco in un reality show super avventuriero. Durante il quale, essendo sempre in costume, è impossibile non notare i suoi numerosi tatuaggi! Una vera e propria passione per il 53, che ne ha ben 20. Molti sono splendide dediche ed uno in particolare è davvero dolcissimo: lo avete notato?

Isola dei Famosi, Paul Gascoigne: avete notato quel tatuaggio? La dedica speciale

Una collezione infinita di tatuaggi, quella di Paul Gascoigne sfoggia su gran parte del suo corpo. Tatuaggi che sono ben visibili durante questa esperienza a L’Isola dei famosi. “Mi tatuo perché li amo e perché non ho altro da fare”, ha dichiarato l’ex calciatore inglese, che è riuscito ad uscire dal tunnel dell’alcool anche grazie a questa nuova passione. E di tatuaggi il naufrago ne ha veramente tantissimi, di ogni genere: scritte, disegni e immagini, con significato ben preciso. Per la maggior parte, si tratta di dediche per persone speciali: c’è il nome dell’ex moglie Sheryl sul bicipite destro, e diversi tatuaggi dedicati ai suoi genitori, come la scritta Mum and dad sul petto o i loro nomi in giapponese. Ma tra i tatuaggi che più ci hanno colpito c’è quello che ritrae il volto di Bianca, la sua figlia adottiva, nata dal matrimonio tra la sua ex moglie Sheryl e Colin Kyle. Un gesto dolcissimo!

All’altro figlio adottivo, Mason, Paul ha dedicato una scritta. Ma di tattoo il naufrago ne ha davvero tanti: dalla pantera sul bicipite ad un pettirosso sulla schiena. Ognuno con un significato davvero profondo. E voi, quale tatuaggio avevate notato? Avrete modo di scovarli tutti durante la sua esperienza all’Isola!