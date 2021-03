Jessica Mazzoli contro il suo ex e padre della piccola Lara, Morgan: le parole su Instagram sono al veleno, ecco cosa si legge.

Oggi, venerdì 19 marzo 2021, si festeggiano i papà di tutta Italia. La ricorrenza è celebrata in onore della figura del padre, della paternità. Tutti fanno gli auguri al proprio papà: sui social, tra i VIP, si leggono messaggi ricchi d’amore. Non proprio tutti però festeggiano questa figura. Jessica Mazzoli poche ore fa ha pubblicato un post con alcuni messaggi di fuoco contro il suo ex, padre di sua figlia Lara. Parliamo di Morgan. Il cantautore e Jessica si sono conosciuti ad X Factor, lei era sul palco e lui sulla poltrona da giudice. E’ iniziata una storia d’amore tra i due che ha dato alla luce la piccola Lara. Le cose tra loro non sono andate affatto bene. In occasione della festa del papà, la Mazzoli ha scritto alcuni messaggi al veleno poche ore su Instagram contro Morgan.

Jessica Mazzoli, messaggio di fuoco contro Morgan: “Grazie per non esserci stato”

Jessica Mazzoli ha pubblicato un post su Instagram con parole al veleno contro Morgan, il papà di sua figlia. In occasione della Festa del Papà, oggi 19 marzo, Jessica ha scritto: “Grazie per non esserci stato quando sono nata. Grazie per non esserci stato quando ho mosso i primi passi, per non esserci stato quando ho pronunciato la prima parola, quando non stavo bene. Grazie per non esserci stato a nessun compleanno, a nessun Natale” sono le prime parole che si leggono in un post al veleno contro Morgan.

La lettera per la festa del papà, si legge in questo post, la piccola Lara la porta al nonno. “Comunque ti dico grazie perchè nonostante esisto, vivo, mi muovo, e sono felice” è la conclusione. La Mazzoli ha scritto queste parole ed ha taggato Morgan, su Instagram, scrivendo Festa del papà. Il cantante replicherà a tali accuse?