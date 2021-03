La seconda puntata de L’Isola dei Famosi è stata esplosiva a cominciare dal look di Ilary Blasi: scopriamo tutti i dettagli.

Seconda puntata “di fuoco” per L’Isola dei Famosi: nuovi naufraghi, un’eliminazione, battibecchi e tanto altro hanno acceso l’appuntamento di ieri in prima serata. Ilary Blasi si riconferma una conduttrice ideale per i reality: schietta, senza peli sulla lingua, è capace di dare quel tocco di leggerezza e allo stesso tempo di mantenere alta l’attenzione. Non sono da meno gli opinionisti, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi a cui ironia e capacità di analisi non mancano di certo. Tra l’altro ieri si è avuta già il primo scontro tra il naufrago Akash il vincitore del GF Vip, quindi a quanto pare l’atmosfera, puntata dopo puntata, si ‘riscalda’ aggiungendo un ingrediente fondamentale per i reality. A dire il vero, la puntata è stata esplosiva a partire dal look di Ilary: bellissima in rosso, ma scopriamo nel dettaglio tutti i particolari del suo outfit.

Ilary Blasi, i marchi del look per la seconda puntata de L’Isola dei Famosi

Se per la prima puntata la Blasi aveva scelto un abito total black firmato Lia Stubbla e scarpe Casadei, ieri sera la moglie di Francesco Totti ha optato per un rosso fiammante. A rivelare il nome del brand è l’esperto di moda Manuel Di Gioia: sia per le scarpe che per l’abito, si tratta di due marchi made in Italy. Il creatore del vestito è Francesco Paolo Salerno. mentre le scarpe sono firmate Le Silla. Uno stile che, proprio come la scorsa puntata, valorizza lo splendido fisico di Ilary, che sembra ringiovanire sempre di più.

Non a caso, suo marito Francesco Totti è ancora pazzo di lei dopo tutti questi anni e non ha perso occasione di dimostrarlo con un commento su Instagram che esprimeva tutta l’ammirazione per l splendida moglie.