Il giovnaissimo Leonardo Bongiorno, figlio del grandissimo Mike, ha avuto un incidente a Milano: cos’è successo nel minimo dettaglio.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Leonardo Bongiorno. Figlio del grandissimo Mike, il trentunenne, proprio qualche giorno fa, ha rivelato ai suoi sostenitori social di essere stato vittima di un incidente. Non sappiamo, sia chiaro, cosa sia esattamente successo. E, soprattutto, come siano andate realmente le cose. Anche perché il diretto interessato non è affatto sceso nei minimi dettaglio. Fatto sta che tutto quello che importa, però, sapere è che, come mostrato dal diretto interessato, sembrerebbe che tutto sia andato per il meglio. Stando a quanto mostrato in questa fotografia caricata sul suo canale social ufficiale, il giovanissimo Bongiorno si è procurato una frattura la gamba. E, com’è giusto che sia, per un po’ di tempo, dovrà rimanere completamente immobile. Fino a quando? Ovviamente, non lo sappiamo! Senza alcun dubbio, però, dovrà rispettare i giorni canonici per ‘ripristinare’ una frattura. Bando alle chiacchiere, però! Capiamo qualche cosa in più.

Leonardo Bongiorno ha avuto un incidente a Milano: cos’è successo al figlio di Mike

Da come si può chiaramente vedere dal profilo Instagram del giovanissimo Leonardo Bongiorno, sembrerebbe proprio che il figlio del grandissimo Mike non perda mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo pubblico social. È proprio per questo motivo che, qualche giorno fa, non ha affatto potuto fare a meno di rivelare ai suoi sostenitori di essere stata vittima di un incidente stradale. E di essersi procurato una frattura alla gamba. Come dicevamo precedentemente, non sappiamo cosa sia esattamente successo. E, soprattutto, quale sia stata la dinamica dell’incidente. Quello che, però, conta sapere è che, fortunatamente, non è successo affatto nulla di grave. ‘Attenti a rompervi una gamba, potreste trasformarvi in un Ananas’, scrive il giovanissimo Leonardo a corredo di questo scatto che lo ritrae con l’ingessatura al piede e le stampelle.

Ovviamente, non sappiamo i tempi di recupero. L’importante è che, però, Leonardo Bongiorno non si sia fatto affatto nulla di grave. Per il resto, tutto è risolvibile. In bocca al lupo!