L’Isola dei Famosi, il naufrago contro Zorzi: “Deve calare le ali”, scintille in diretta nella seconda puntata del reality show.

Iniziano le scintille a L’Isola dei famosi. E no, non solo tra naufraghi. Durante la puntata di ieri sera, giovedì 18 marzo, c’è stato un acceso confronto tra Akash Kumar e Tommaso Zorzi, vincitore del GF Vip e attuale opinionista del reality condotto da Ilary Blasi. E da buon amante delle dinamiche, come ha dimostrato anche nella casa, Tommaso ha cercato di indagare sulla questione “cambio nome” del bel modello. Come dimostrano alcuni video, infatti, Akash è già apparso in altre trasmissioni televisive in passato, ma con nomi diversi. Una questione poco chiara, che Zorzi ha scelto di introdurre ieri sera in diretta. Il bel naufrago, però, non ha affatto gradito le domande pungenti dell’opinionista. Ecco cosa è successo.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

L’Isola dei Famosi, Akash Kumar contro Tommaso Zorzi: “Deve calare le ali”, cosa è successo in puntata

Akash Kumar contro Tommaso Zorzi. L’Isola dei Famosi è iniziata solo da qualche giorno, ma sembra essere già nata una forte rivalità. A confermarlo sono state alcune parole del naufrago, che ieri sera ha risposto in modo palesemente infastidito alle domande di Zorzi. Il quale ha cercato di indagare sul motivo per il quale Akash abbia cambiato nome più volte, nel corso della sua carriera. Una questione, che, però, il modello dichiara di avere già chiarito in un’altra trasmissione. Si riferisce a Ballando con le stelle, dove ha partecipato qualche anno fa. Ma non solo Akash non ha voluto rispondere a Zorzi, poco dopo il naufrago si è lasciato andare ad un vero e proprio sfogo. “Caro Zorzi deve un attimo calare le ali, deve parlare in modo decente, perché ho una carriera fuori che mi aspetta”. Queste le parole di Akash su Zorzi, che non sono passate inosservate e, in poco tempo, la scena è diventata virale sui social:

“Il caro Zorzi deve calare le ali” OHHH A BELLO CHI SEI? STAI CALMO. RILASSATI BELLOCCIO. #isola #tommasozorzi pic.twitter.com/pImeXPvrEO — INDIFFERENZA ASTRALE (@trashastrale) March 18, 2021

A tranquillizzare Akash ci ha pensato Ilary Blasi, che lo ha spronato a trovare motivazioni per affrontare al meglio questa esperienza sull’Isola. Tommaso, invece, non ha potuto replicare alle parole del naufrago. Ma qualcosa ci dice che questo ‘duello’ a distanza non è affatto finito qui. E voi, avete seguito la puntata di ieri dell’Isola dei famosi?