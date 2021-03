Drusilla Gucci è una delle concorrenti de L’Isola dei Famosi, ma sapete quali sono le origini del suo nome? Scopriamolo insieme.

È una delle concorrenti di questa nuovissima e strepitosa edizione de L’Isola dei Famosi, Drusilla Gucci. Entrata nel corso della prima puntata dell’adventure reality di Canale 5 ed inserita nel gruppo dei ‘Rafinados’, la simpaticissima e giovanissima fiorentina ha saputo ampiamente catturare l’attenzione su di sé. Certo, è stata immediatamente votata dai suoi compagni di viaggio, avete ragione. Siamo certi, però, che, durante tutta la sua esperienza, gli altri naufraghi avranno la possibilità di conoscere tutte le doti della giovane. In attesa di scoprire cosa succederà in Honduras e come si evolverà il suo cammino sull’isola, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lei? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato del suoi genitori. Siete curiosi di sapere, però, perché Drusilla si chiama così? E, soprattutto, quali sono le origini di questo nome tanto particolare quanto affascinante? Tranquilli, ci pensiamo noi!

Quali sono le origini del nome Drusilla? Il ‘retroscena’

Bellissima e giovanissima, Drusilla Gucci è una delle concorrenti della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Che, come dicevamo precedentemente, in un vero e proprio batter baleno, ha conquistato davvero tutti. Siete curiosi, però, di sapere quali sono le origini del suo nome? Da come si può chiaramente comprendere, il suo nome di battesimo è piuttosto inusuale in Italia, ma ha un fascino davvero particolare. Ecco, ma a questo punto la domanda sorge spontanea: qual è la sua origine? Il nome Drusilla, quindi, ha un significato preciso? A quanto pare, sembrerebbe proprio di si. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che ‘Drusilla’ sia il diminutivo del nome Drusa, nonché voce al femminile di Druso. E che, così come il suo corrispettivo maschile, sembrerebbe che il nome, di radice celtica, stia proprio a significare ‘forte’. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, dietro al nome Drusilla, si nasconde una vera e propria storia da rintracciarsi ad anni ed anni addietro.

Ve lo sareste mai immaginato?