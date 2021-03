La Madre Natura della puntata di Ciao Darwin del 19 Marzo è Cicelys Zelies, avete visto il suo profilo Instagram? Scatti da urlo!

Continua alla grande l’avventura di Ciao Darwin. Terminato l’appuntamento del Venerdì sera con la quinta edizione del Grande Fratello Vip, Mediaset ha pensato bene di fare compagnia i suoi sostenitori e telespettatori con le repliche di Ciao Darwin. Forte dello spudorato successo delle scorse edizioni, l’azienda di Cologno Monzese ha deciso di riproporre le puntate cult del famosissimo e seguitissimo programma di Paolo Bonolis. È proprio per questo motivo che, dopo la puntata di ‘Chic’ contro ‘Shock’, questa sera, Venerdì 19 Marzo, andrà in onda un’altra ed imperdibile sfida. A ‘scontrarsi’ a suon di sfide e giochi, infatti, saranno proprio loro: Giuliette, capeggiate della bellissima Giorgia Palmas, e Messaline, guidate da Taylor Mega. Ecco, ma chi sarà, però, Madre Natura? Ebbene: stiamo parlando della bellissima Cicelys Zelies. Bella, anzi magnifica, la modella incanterà tutti. In attesa, però, di poterla ammirare, siete curiosi di vederla sul suo canale Instagram? Vi accontentiamo immediatamente.

Cicelys Zelies è la Madre Natura del 19 Marzo, avete visto il suo Instagram? Da capogiro!

Sarà proprio lei la regina indiscussa della puntata di Ciao Darwin di Venerdì 19 Marzo, Cicelys Zelies. Nei panni di Madre Natura dell’appuntamento dedicato a ‘Giuliette’ contro ‘Messaline’, la bellissima modella sarà colei che, ancora prima di scendere la maestosa scala, incanterà tutti con la sua leggiadria ed immenso fascino. In attesa, però, di ammirarla, siete curiosi di vedere qualche cosa in più? In particolare, come si mostra Cicelys su Instagram? Beh, vi assicuriamo: gli scatti mostrati sul suo canale social ufficiale sono davvero da urlo. Ovviamente, ci sono scatti insieme a suo marito e alla sua bellissima figlia, nata poco meno di un anno. Ma, com’è giusto che sia, non possono mancare scatti che descrivono la sua immensa bellezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ♛CICELYS ZELIES♛ (@cicelys_zelies)

Davvero bellissima, vero? E, vi assicuriamo, questo ne è soltanto uno. Se andate sul suo profilo Instagram, il nickname è cicelys_zelies, ne troverete altri davvero stupefacenti.

Noi non vediamo l’ora di vederla stasera, voi?