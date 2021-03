Tra gli ospiti di stasera nello show di Rai 1 ‘Canzone Segreta’, anche la cantante Marcella Bella: avete mai visto sua figlia?

Va in onda questa sera, venerdì 19 marzo, lo show di Rai 1 condotto da Serena Rossi, ‘Canzone Segreta’. Un tripudio di ospiti importanti e, ovviamente lei, la bellissima e simpaticissima Serena Rossi. L’attrice ci ha fatto sognare con la sua interpretazione nella fiction ‘Mina Settembre’ e continua a dimostrare il suo talento anche come presentatrice. Tornando ai personaggi che animeranno questo secondo appuntamento di stasera, sono attesi Romina Power, Mika, Ciro Ferrara, Michele Placido, Carolyn Smith e Marcella Bella. Insomma, celebrità non da poco come avrete notato. Riguardo a Marcella Bella, la cantante del famosissimo brano ‘Montagne verdi’ ha tre figli: Tommaso, Carolina e Giacomo. Avete mai visto la figlia? E’ davvero identica a lei.

Marcella Bella, sua figlia Carolina è un vero splendore ed è identica a lei

Icona degli anni ’70 e ’80, Giuseppa Marcella Bella (questo il suo nome completo) è originaria di Catania, dove nacque il 18 giugno 1952. Il suo primo 45 giri risale al 1969 ma è al Festival di Sanremo del 1972 che la sua carriera esplode: il brano presentato, Montagne verdi, scritto da suo fratello Gianni Bella ottiene un successo strepitoso a cui seguiranno numerosi album e ben otto partecipazioni alla celebre kermesse canora. Marcella è sposata dal 1989 con l’imprenditore milanese Mario Merello. La coppia vive a Milano ed ha avuto tre figli. Sua figlia Carolina è praticamente identica a lei, se non fosse per i capelli lisci. La ragazza è nata nel 1992 ed è la secondogenita: Giacomo infatti è nato nel 1980 e Tommaso nel 1993. Sul profilo Instagram della mamma ci sono alcuni scatti che la mostrano in tutta la sua bellezza.

Avete visto che somiglianza impressionante? Complimenti ad entrambe!