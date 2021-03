Domani a Verissimo Maria Giovanna Elmi, nota come la ‘fatina’ della tv italiana: sapete chi è suo marito Gabriele Massarutto? Scopriamolo!

Racconterà la sua storia ai microfoni di Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo in onda domani pomeriggio su Canale 5 e per tutti si tratterà di un graditissimo ritorno. Maria Giovanna Elmi ripercorrerà le tappe della sua vita professionale e privata e di cose da raccontare lei che per anni è stata la ‘fatina’ delle televisione. Nata il 25 agosto del 1940 a Roma, la sua carriera artistica ha inizio quando da ragazza vince un concorso lanciato dal settimanale femminile Grazia. Da lì infatti si aprono per lei le porte della moda e della pubblicità fino all’ingresso in Rai. Nel 1968 diventa annunciatrice e conduce un programma per bambini, ‘Il dirigibile’. Qui veste i panni della famosa fatina azzurra da cui nascerà il suo personaggio. Arriva anche il debutto nella musica: pubblica delle canzoni per bambini, che saranno il suo pubblico più affezionato. Nel suo curriculum anche la conduzione di altri importanti programmi come Sereno Variabile e ben due edizioni del Festival di Sanremo. Maria Giovanna Elmi è stata anche concorrente nel 2005 de L’isola dei famosi. Riguardo alla sua vita privata, è attualmente in coppia col suo secondo marito, Gabriele. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Maria Giovanna Elmi, chi è suo marito: si incontrarono per un ‘caso fortuito’

Gabriele Massarutto è un imprenditore friulano che gestisce un’azienda di energia elettrica. Appassionato di musica e sport, è nato appena 5 giorni dopo la moglie. Tra i due scattò un vero colpo di fulmine voluto dal destino. Tutto cominciò per un viaggio di lavoro: accadde che pulmino su cui doveva salire l’annunciatrice per recarsi in aeroporto per raggiungere gli studi di Sereno Variabile ebbe un guasto. Il sindaco di Tarvisio mise a disposizione della conduttrice e del suo staff dei volontari che li avrebbero portati a destinazione. Il caso volle che fosse proprio Gabriele Massarutto a prendere le valigie della Emi e a caricarle nella sua auto. Era il 1986 e dopo sette anni i due si sposarono nello stesso giorno.

Una splendida coppia che dopo tanto tempo continua ad amarsi alla follia.