Un volto iconico della recitazione italiana, Michele Placido è un attore straordinario: sapete chi sono figli dell’eccezionale interprete? Scopriamolo insieme!

Nato nel 1946 ad Ascoli Satriano, Michele Placido è uno dei volti iconici della recitazione italiana. Non solo attore, ma anche regista e sceneggiatore, è uno dei simboli del teatro e del cinema italiano. Dopo un’esperienza in Polizia, decise di dedicarsi in modo totale a quella che era la sua immensa passione: il teatro. Il successo interazionale arriva con l’interpretazione di Corrado Cattani ne “La Piovra”. Impossibile per conferire il giusto lustro alla sua carriera sarebbe citare tutte le pellicole e i successi a cui ha preso parte, senza rischiare di tralasciare qualcosa di fondamentale. Che si tratti di cinema o di televisione, o ancora di teatro, l’eccezionale interprete ha sempre dimostrato un talento impareggiabile e da togliere il fiato. Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attore è sempre stato molto riservato: sapete chi sono i figli di Michele Placido? Scopriamolo insieme!

Quanti figli ha Michele Placido e quali sono i loro nomi?

L’affascinante interprete è stato legato a Simonetta Stefanelli dal 1989 al 1994 e dal loro matrimonio sono nati tre figli. La primogenita, Violante, anche lei straordinaria attrice ma anche cantante. Poi è nato Michelangelo e, per ultimo, Brenno. Anche il giovane Brenno Placido ha intrapreso la carriera di attore e sta riscuotendo un grande successo. Nel 1988, Michele Placido è diventato padre di Inigo, nato dalla relazione con Virginie Alexandre. Infine, dal matrimonio con Federica Vincenti, celebrato nel 2012, è nato Gabriele. La sua primogenita, Violante, lo ha reso nonno nel 2013 quando è nato il piccolo Vasco. Michele Placido è senza dubbio un uomo dal grande fascino, oltre che dall’eccezionale talento. Talento che sembra essersi trasmesso ai figli, che hanno scelto di seguire le sue orme e intraprendere carriere nel mondo dello spettacolo.

Conoscevate tutti i figli dell’iconico Michele Placido? Il celebre attore questa sera sarà ospite di “La canzone segreta”. Siederà sulla poltrona bianca pronto a vivere incredibili emozioni!