Michele Placido è un attore e regista famoso ed apprezzato, ma sapete chi è sua moglie? Età, carriera e dove l’abbiamo già vista in tv.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Michele Placido. Nato ad Ascoli Satriano il 19 Maggio del 1946, il buon Placido è conosciuto da tutto il pubblico italiano e non per il suo ruolo da attore, regista e sceneggiatori. Ha ben settantacinque, se la matematica è dalla nostra parte, eppure la sua carriera è una carriera davvero immensa. Vincitore di numerosi riconoscimenti e premi più che validi, il simpaticissimo Michele decanta di un clamore davvero assoluto. Cosa sappiamo, però, su di lui? Tralasciando l’aspetto professionale e lavorativo, che da come si può chiaramente comprendere è super conosciuto ed apprezzato, siete proprio curiosi di sapere qualche cosa in più sulla sua vita privata? Ad esempio, cosa sappiamo sulla sua moglie? Siete proprio curiosi di saperlo? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. In particolare, infatti, passeremo in rassegna tutto quello che occorre sapere su di lei. A partire, quindi, dalla sua età e dalla sua carriera. Fino a dove l’abbiamo già vista in tv. Siete curiosi di saperne di più anche voi? Tranquilli, ci pensiamo noi!

Michele Placido, chi è sua moglie? Età e carriera

Cosa sappiamo, quindi, della vita privata di Michele Placido. Appurato che, come raccontato anche in un nostro recente articolo, è padre di cinque splendidi figli, siete curiosi di conoscere qualche dettaglio in più sul suo status sentimentale? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il simpaticissimo ed immenso attore sia felicemente sposato, dal 2012, con Federica Vincenti. Dopo la fine del suo matrimonio con Simonetta Stefanelli, durato dal 1984 al 1994, sembrerebbe che il buon Placido abbia conosciuto la giovanissima Federica nel 2002. E che, dopo la nascita del loro unico figlio Gabriele nel 2006, siano convolati a nozze nel 2012. Cosa sappiamo, però, su di lei? Purtroppo, le informazioni che abbiamo sono davvero pochissime. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la giovanissima Vincenti sia nata a Scorrano l’8 Novembre del 1983. E che, sin da da bambina, abbia iniziato gli studi di canto. All’età di diciannove anni, però, entra a fare parte dell’Accademia nazionale di Arte drammatica, studiando recitazione. E si diploma nel 2005. Da quel momento, Federica cavalca l’onda del successo. Ottenendo, così, dei ruoli più che fondamentali in diversi film cinematografici e spettacoli teatrali.

Ricordate dove l’abbiamo già vista?

Una donna esclusivamente dedicata alla recitazione, quindi. Ma non solo. Da quanto si legge, sembrerebbe che Federica Vincenti, grazie alla sua passione per il canto, abbia partecipato anche ad un programma televisivo dedicato proprio alla musica. Era esattamente l’anno 2016 quando la giovane prendere parte a The Voice of Italy. Ed entra a fare parte del team di Raffaela Carrà.

