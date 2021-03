Mika è uno dei cantanti più in voga del momento, ma sapete qual è il suo vero nome? Non tutti conoscono questo ‘retroscena’ inedito.

Era esattamente l’anno 2007 quando Mika, con il suo singolo ‘Grace Kelly’, si faceva ampiamente conoscere dal pubblico. Riuscendo a cavalcare, in un vero e proprio batter baleno, l’onda del successo. Da quel momento, infatti, sono passati esattamente quattordici anni, eppure il simpaticissimo cantante libanese è una delle voci più amate ed apprezzate. Con ben nove album pubblicati e numerosissimi singoli di successo, il buon Penniman, questo è il suo cognome, decanta di un successo davvero clamoroso. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lui? Sappiamo che, proprio qualche mese fa, il cantante è stato colpito da un gravissimo e dolorosissimo lutto. Ma, dal punto di vista intimo e privato, cosa sappiamo? Ad esempio, vi siete mai chiesto se Mika sia il suo vero nome? O se, magari, è uno pseudonimo scelto? Ecco. Se l’avete pensato, vi diamo noi la risposta: non è affatto il suo vero nome. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: perché ha scelto proprio questo come pseudonimo? Volete proprio saperlo? Ci pensiamo noi!

Mika, è proprio questo il suo vero nome? Il ‘retroscena’ sul suo pseudonimo

Con una carriera alle spalle davvero intramontabile, Mika è una delle più grandi voci di sempre. Con all’attivo ben nove album pubblicati, il simpaticissimo cantante decanta di un successo davvero clamoroso. Cosa sappiamo, però, su di lui? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato della sua doloroso retroscena. E di quel ‘retroscena’ che, senza alcun dubbio, non tutti ne eravate a conoscenza. Quello che, però, adesso vogliamo chiedervi: sapete che Mika, il nome con cui lo conosciamo da anni, non è affatto il suo vero nome? Si, avete letto proprio bene: questo utilizzato nella sua carriera non è altro che uno pseudonimo. Ecco, ma allora, a questo punto, la domanda sorge spontanea: perché è stato scelto proprio questo come nome d’arte? Perché, quindi, il cantante si è fatto conoscere con questo nome? E, soprattutto, da dove deriva? Ebbene. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che lo pseudonimo riprende il ‘nomignolo’ con cui sua madre era solito chiamarlo. Legatissimo alla sua bellissima mamma, Mika ha scelto, così, di farsi conoscere ed apprezzare con il nome con cui la donna lo chiamava sin da bambino. Ecco, ma come si chiama realmente allora? La risposta è davvero semplice: il nome di Mika è Michael Holbrook Penniman Junior, tra l’altro stesso nome del padre.

Un retroscena davvero inedito, da come si può chiaramente comprendere. E che, soprattutto, sottolinea quanto Mika sia sempre stato profondamente legato a sua mamma Voi ne eravate a conoscenza?