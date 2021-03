Pietro Castellitto da bambino, spunta la foto con l’occhio completamente tumefatto: cosa accadde? Il racconto del diretto interessato.

È il figlio dei grandissimo Sergio Castellitto e Margareth Mazzantini, il giovanissimo Pietro Castellitto. Vero e proprio figlio di arte, anche lui ha deciso di intraprendere la stessa strada del suo papà. E, da come si può chiaramente comprendere dalla sua incredibile carriera, sembrerebbe che questa è stata una scelta più che giusta. Pensate, il buon Pietro ha soltanto ventinove anni. Eppure, già decanta di un clamore davvero assurdo. Protagonista indiscusso di diverse serie televisive di successo e di pellicole cinematografiche di un certo calibro, da questa sera, Venerdì 19 Marzo, sarà la colonna portante di ‘Speravo de Morì prima’, la serie dedicata a Francesco Totti. È proprio per questo motivo che, in attesa di scoprire cosa ci riserverà questo incredibile capolavori, siamo andati a spulciare il suo profilo Instagram. Ed abbiamo rintracciato una sua foto da bambino. Ovviamente, ve la mostreremo da vicino. Anche se, vi anticipiamo, in questa foto, Pietro si mostra con l’occhio tumefatto. Ecco cosa gli successe.

Pietro Castellitto da bambino con l’occhio tumefatto, la foto: cosa accadde

In attesa di scoprire quali saranno le emozioni che ‘Speravo de morì prima’ ci riserverà, siamo andati a spulciare con attenzione il profilo Instagram di Pietro Castellitto, il giovane che interpreta proprio il ruolo di Francesco Totti. E, tra le tante fotografie che lo ritraggono ‘adesso’, siamo riusciti a rintracciare un sua foto da bambino. Uno scatto piuttosto singolare, c’è da ammetterlo. Dal momento che, come dicevamo precedentemente, l’attore e regista romano si lascia immortalare con l’occhio tumefatto. Si, avete letto proprio bene: con un occhio leggermente socchiuso rispetto all’altro e più gonfio, il giovanissimo Castellitto ha voluto mostrare questo scatto del passato. Ebbene, ma a questo punto la domanda sorge spontanea: cosa gli accadde? A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio è stato proprio il diretto interessato. Che, a corredo di questo scatto, ha scritto cosa gli successe.

‘Vincevo sempre a ping pong e la gente rosicava’, ha scritto Pietro Castellitto a corredo di questo scatto da bambino. Allegando, tra l’altro, come hasktag ‘racchettata’. Cosa sarà, quindi, successo?