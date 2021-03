Pietro Castellitto è il figlio d’arte che interpreta Francesco Totti in ‘Speravo de morì prima’: vi sveliamo tutte le curiosità sulla vita del famoso attore.

‘Speravo de morì prima’ è la serie su Francesco Totti: racconta la storia dell’ex Capitano della Roma, dalla carriera alla vita privata. La serie comincia venerdì 19 marzo 2021 e andrà in onda su Sky. Chi è che interpreta il protagonista, Totti? Pietro Castellitto è l’attore scelto per questo ruolo: Francesco Totti è il suo idolo e per lui è un’emozione indescrivibile vestire proprio i panni de ‘Er pupone’. Figlio d’arte, Pietro ha esordito al cinema all’età di 13 anni: si è laureato in Filosofia ma la sua passione più grande è la recitazione. Vi parliamo del giovane attore: chi sono i suoi famosi genitori, in che film ha recitato e le curiosità sulla sua vita privata!

Pietro Castellitto, il figlio d’arte che interpreta Totti: famiglia, carriera e vita privata dell’attore

Pietro Castellitto è l’attore che interpreta Francesco Totti in ‘Speravo de morì prima’. Il suo cognome non vi sarà sicuramente nuovo: Pietro è il figlio maggiore del famosissimo attore, Sergio Castellitto, e della nota scrittrice, Margarez Mazzantini. La coppia, dopo Pietro, ha avuto altri tre figli: Anna, Maria e Cesare! Il più grande, classe ’91, ha esordito al cinema a 13 anni con una piccola parte nel film ‘Non ti muovere’, basato proprio sull’opera di sua mamma Margaret. Nonostante si sia laureato in Filosofia, Pietro ha scelto la strada della recitazione. E’ stato diretto dal padre in ‘La bellezza del Somaro’ e ‘Venuto al mondo’. Nel 2018 Pietro ha recitato in ‘La profezia dell’armadillo’: la sua interpretazione di Secco è stata premiata con il Premio Guglielmo Biraghi ai Nastri d’Argento 2019.

Pietro Castellitto diventa anche regista e sceneggiatore: nel 2020 è uscito il suo primo film, I Predatori, che ha vinto il Premio Orizzoni per Miglior Sceneggiatura alla 77 esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Vita privata

Pietro Castellitto è molto attivo sul suo canale Instagram dove conta ben 15,3 mila follower. Non ci sono però foto in compagnia di qualche dolce metà: nn sappiamo dunque se ha una fidanzata. Sul web si legge che ha una storia con Virginie Marsan: i due a quanto pare sarebbero stati avvistati dal settimanale Chi. Nessuno dei due ha mai confermato tale indiscrezione.