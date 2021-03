Nel corso della puntata odierna di Pomeriggio Cinque, Raffaello Tonon si è scagliato contro un naufrago de L’Isola dei Famosi: parole dure.

Una nuova puntata di Pomeriggio Cinque è andata in onda anche oggi, Venerdì 19 Marzo. E, come al suo solito, ha saputo regalarci dei momenti davvero imperdibili. Ovviamente, come da diversi anni a questa parte, la prima parte del programma quotidiano di Barbara D’Urso si è completamente concentrato su eventi di cronaca e di attualità. E la seconda parte, com’è giusto che sia, è stata dedicata ad una tematica molto più ‘leggera’. Ovvero? Beh, la risposta è davvero semplice: ieri sera è andata in onda la seconda puntata de L’Isola dei Famosi. E, quindi, la padrona di casa non ha affatto potuto fare a meno di ripercorrere tutto quello che è successo in diretta televisiva. È proprio per questo motivo che Raffaello Tonon, interrogato dalla colonna portante del programma, si è letteralmente scagliato contro un naufrago. Ovviamente, vi racconteremo tutto quello che è successo. Anche se, vi anticipiamo, parole del simpaticissimo Tonon sono davvero durissime.

Pomeriggio Cinque, Tonon durissimo verso un naufrago: cos’è successo

Insieme a tantissimi altri deliziosi ospiti della seconda parte di Pomeriggio Cinque, Raffaello Tonon è stato il protagonista indiscusso della puntata odierna. Sempre preciso nei suoi interventi, il simpaticissimo opinionista ha chiaramente detto la sua opinione su uno dei naufraghi de L’Isola dei Famosi. Su chi, in particolare? E, soprattutto, cosa ha detto? Beh, la risposta è davvero semplice: stiamo parlando di Akash Kummar. Nel corso del secondo appuntamento de L’Isola dei Famosi, il modello indiano ha avuto un ‘confronto’ con Tommaso Zorzi. È proprio per questo motivo che Raffaello Tonan, proprio nello studio televisivo di Pomeriggio Cinque, non ha affatto potuto evitare di dire la sua opinione. ‘Voglio sottolineare che Tommaso Zorzi è stato molto educato’, ha iniziato a dire il simpaticissimo Tonon in diretta televisiva. E poi, subito dopo, ha continuato: ‘Se fossi stato io, opinionista in carica, e mi fossi sentito dire da un concorrente ‘abbassa le ali’ come uno dei bulli, gli avrei fatto un mazzo di fiori così’.

Insomma, delle parole davvero durissime, da come si può chiaramente comprendere. Voi da che parte state? Date ragione a Tonon?