Romina Power è una famosissima ed apprezzatissima cantante, ma sapete quanti fratelli ha? Chi sono e come si chiamano, tutti i dettagli.

È la vera e propria regina della musica, Romina Power. Nata a Los Angeles il 2 Ottobre del 1951, l’ex moglie di Albano Carrisi decanta di un successo davvero clamoroso. Con ben 22 album pubblicati, ed esattamente 4 da solista e 18 in compagnia del suo ex marito, la bellissima cantante gode di una carriera davvero intramontabile. Tanto è vero che, ancora adesso, rappresenta una delle voci più amate ed apprezzata di tutto il panorama musicale non soltanto nazionale, ma europeo. Cosa sappiamo, però, su di lei? Certo, dal punto di vista sentimentale, sappiamo che è stata legata con il cantante di Cellino San Marco per tantissimi anni. E che, proprio con lui, ha messo al mondo ben quattro figli. Cosa sappiamo, però, sulla sua famiglia d’origine? Ad esempio, vi siete mai chiesti chi fossero i genitori di Romina Power? O, magari, quanti fratelli abbia? Benissimo: se almeno una volta ve lo siete chiesti, siete incappati proprio nell’articolo giusto. Scopriamo insieme ogni cosa. E, soprattutto, cerchiamo di capire tutto quello che occorre sapere sui fratelli di Romina Power.

Segui anche il nostro canale iNstagram –> clicca qui

Romina Power quanti fratelli ha? Non tutti lo sanno

Una cosa c’è da ammetterla: Romina Power ha il talento nelle vene. Entrata nel mondo dello spettacolo alla sola età di 13 anni nelle vesti di attrice, la cantante americana ha facilmente conquistato l’attenzione e l’interesse su di sé. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante siano passati numerosi e diversi anni dal suo esordio, continua a decantare di un successo davvero clamoroso. Che sia stata in coppia con Albano Carrisi, nonché anche suo marito per diversi anni, o che si sia esibita da solita, la Power ha sempre dimostrato di essere la vera e propria regina della musica italiana e non. Cosa sappiamo, però, su di lei? Appurato che è una delle voci più amate ed apprezzate di tutto il panorama musicale, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lei? In particolare, cosa sappiamo sulla sua famiglia di origine? Sappiamo benissimo che Romina Power è nata a Los Angeles da due genitori attori, ma ad esempio, siete curiosi di sapere quanti fratelli ha? Procediamo, però, con ordine: ne ha di fratelli oppure è figlia unica? Ebbene. Romina Power non è affatto figlia unica, bensì ha condiviso la sua vita ed infanzia con i suoi fratelli e sorelle. Quanti ne sono? Ebbene. Stando a quanto si apprende dal web, l’ex moglie di Albano Carrisi ha ben due sorelle. Stiamo parlando di Anna e Taryn, rispettivamente scomparsa nel 2011 e nel 2020. E un fratello di nome Tayrone Power Junior, attore e cantante statunitense nato nel 1959.

Voi eravate a conoscenza di questa informazione?