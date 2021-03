Romina Power è un’icona del panorama artistico, uno dei personaggi più amati e seguiti: lo splendido ritratto del passato, vero “fiore” di primavera

Questa sera sarà tra gli ospiti de “La canzone segreta”, nuovo format condotto dalla bellissima Serena Rossi. Romina Power siederà sulla “magica” poltrona bianca pronta a vivere e lasciarsi trasportare dal turbinio di emozioni che la musica regalerà a lei e al pubblico. Una donna dal talento eccezionale, una madre speciale, un’artista indimenticabile. La splendida attrice e cantante ha sempre dimostrato di possedere una forza incredibile e una sensibilità profonda e piena di empatia. Nel cuore del pubblico occupa un posto speciale, così come il suo ex marito, Al Bano. Attraverso i social, Romina Power mantiene vivo il legame con i fan, raccontandosi con dolcezza ed eleganza, proprio come ha fatto alcuni anni fa quando ha pubblicato uno splendido ritratto del passato: vero “fiore” di primavera, incantevole!

Romina Power, bellissimo “fiore” di primavera: il ritratto del passato

Oggi è una donna bellissima, piena di fascino e infinita grazia. Nello scatto che Romina Power ha condiviso su Instagram diversi anni fa, possiamo ammirarla da giovanissima, immersa in un prato e circondata di fiori. Fiori che le adornano anche i capelli scuri e le tinte dell’abito che indossa richiamano quelle del campo in cui è immersa. Un contrasto magnetico tra le tinte pastello dello scenario e degli abiti con gli occhi e i capelli scuri della splendida artista dona all’immagine un’aria fiabesca e surreale. Romina Pawer appare come un vero e proprio “fiore” di primavera. “Riaffiorano i ricordi, così’ come torna la primavera” ha scritto, nel testo scelto per accompagnare il magnifico scatto. Il suo fascino e la sua bellezza sono rimasti invariati nel corso degli anni, come potrete constatare voi stessi. Di seguito, infatti, troverete la foto di cui parliamo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)

Un vero splendore, siamo certi che sarete d’accordo anche voi! Stasera vedremo la splendida Romina Power a “La canzone segreta”, siete pronti?