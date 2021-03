Serena Rossi a Canzone Segreta, l’abito rosso in raso indossato per la seconda puntata è incantevole: sapete quanto costa?

Questa sera, su Rai Uno, la seconda puntata di Canzone Segreta, lo show di Rai Uno condotto da Serena Rossi. Anche stasera emozioni a non finire, con gli ospiti che si sono raccontati e lasciati andare a dolci ricordi, sulle note delle loro canzoni del cuore. Ad accompagnarli in questo viaggio la meravigliosa Serena Rossi, che per questa sera ha scelto un abito davvero mozzafiato. Dopo il vestito in velluto color vede, l’artista partenopea ha optato per il rosso. E che rosso! Un look che ha incantato i telespettatori. Curiosi di conoscere qualcosa in più sull’abito indossato dalla conduttrice? Siete nel posto giusto!

Serena Rossi a Canzone Segreta, quanto costa l’abito rosso? Il prezzo esatto

Una Serena Rossi incantevole quella che stiamo ammirando questa sera, nella seconda puntata di Canzone Segreta. Per l’occasione, la conduttrice ha scelto un abito color rosso. Prima della puntata, nelle sue stories di Instagram, aveva già spoilerato il colore e qualche dettaglio. E, come tutti immaginavano, si tratta di un abito davvero incantevole! Un abito in raso, con notevole scollatura a V sul corpetto e gonna a pieghe con spacco centrale. Un vestito incantevole, che esalta la straordinaria bellezza dell’artista napoletana. Sapete quanto costa? Come riportato anche su Twitter dal sempre informato Manuel Di Gioia, si tratta di un capo firmato AtelierEmè, dal valore di 490 euro

Abito AtelierEmè €490

Eh si, Serena è davvero di un’eleganza da fare invidia. E voi, state seguendo la seconda puntata dello show di Rai Uno? Ospiti di questa sera Mika, Ciro Ferrara, Romina Power, Marcella Bella, Carolyn Smith e Michele Placido. Per loro, in studio, una sorpresa inaspettata, di cui non sanno assolutamente nulla fino al loro ingresso in studio. Le emozioni sono assicurate. Buona visione !