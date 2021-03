Per la festa del papà, Silvio Berlusconi riceve un messaggio molto speciale: suo figlio Pier Silvio gli dedica parole cariche d’amore.

Oggi, 19 marzo, è una ricorrenza molto speciale: si festeggiano infatti i papà e il loro importantissimo ruolo nella vita dei figli. Non si smette mai di essere genitori così come non si finisce mai di sentirsi figli e lo dimostrano anche i personaggi più noti, che nella giornata di oggi stanno inondando i loro profili social di dediche dolcissime per il proprio amato papà. Purtroppo quest’anno come un anno fa, la pandemia è riuscita a cambiare anche il modo di festeggiare questo genere di ricorrenze e moltissimi sono i padri che hanno ricevuto gli auguri grazie all’aiuto della tecnologia con videochiamate e quant’altro. Non poteva mancare all’appello neanche Silvio Berlusconi: il Cavaliere è amatissimo dai suoi figli e il bellissimo pensiero che gli ha dedicato Pier Silvio lo avrà certamente colpito molto.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>>clicca qui

Silvio Berlusconi, “Sei un grande”: la bellissima sorpresa da parte del figlio

Il compagno di Silvia Toffanin, Pier Silvio ha comprato una pagina del Corriere della sera proprio per fare al padre Silvio gli auguri. “Caro papà, tutti conoscono le imprese straordinarie della tua vita. Quanti mestieri: l’imprenditore, il Milan, la politica… Ma io so che sei unico anche nel mestiere più bello e importante del mondo: sei un grande papà. Ti abbraccio forte forte. Pier Silvio”, recita il messaggio dell’amministratore delegato di Mediaset. Evidentemente, il fatto di non poter incontrasi in questo periodo ha spinto Pier Silvio ad affidarsi alle pagine del famoso quotidiano. “Dire a mio padre che è un grande papà, è qualcosa di importante – spiega Pier Silvio – Le cose davvero importanti, devono andare sui giornali. Di carta stampata”.

Un gesto importantissimo, che dimostra quanto difronte a certi affetti non importino l’età, la posizione lavorativa e i tanti impegni quotidiani. Cosa ne pensate?