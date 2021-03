Speravo de morì prima è la serie televisiva dedicata a Francesco Totti, ma cosa occorre sapere? Puntate, dove vederlo, cast ed orario.

Era l’evento tanto atteso di quest’anno: Speravo de morì prima. Dopo il documentario incentrato sulla vita di Francesco Totti, tra pochissime ore, inizierà un nuovo ed imperdibile appuntamento. Si, avete letto proprio bene: tra pochissimo, infatti, sui canali Sky, inizierà la serie televisiva che racconta la vita dell’ex capitano giallorosso. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, si tratta senza alcun dubbio di una serie evento. E che, ne siamo certi, riscuoterà un successo davvero grandioso. Ecco, ma in attesa di scoprire cosa ci riserverà e, soprattutto, di assistere a questa vera e propria meraviglia del piccolo schermo, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sulla serie televisiva? In particolare, siete curiosi di sapere da quante puntate è composto; quali sono i suoi attori e quando e dove è possibile vederlo? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Prendete un taccuino. E segnatevi tutto quello che occorre sapere.

Speravo de morì prima: cast e trama

‘Speravo de morì prima’, come dicevamo precedentemente, è la serie televisiva che si concentra sulla vita di Francesco Totti. Fate attenzione, però: il filo conduttore di questa serie evento non sarà soltanto la vita calcistica dell’ex campione giallorosso, ma si parlerà anche proprio dell’uomo Francesco Totti. A partire, quindi, dalla sua infanzia e giovinezza. Fino a quello che, ancora adesso, è. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, la serie televisiva ha tutte le carte in regola per dimostrarsi un vero e proprio successo. Cosa occorre sapere più, però? Appurato che la trama della serie televisiva è davvero intensa e, soprattutto, abbraccia tutte le sfaccettature del romano, siete curiosi di conoscere chi sono i suoi protagonisti. Ad interpretare l’ex campione giallorosso e sua moglie Ilary Blasi saranno rispettivamente l’immenso Pietro Castellitto, figlio del grande Sergio, e Greta Scarano. Ma non è affatto finita qui. Per gli ruoli fondamentali e che hanno giocato un ruolo determinante nella vita di Totti è stato scelto un cast davvero eccezionale. A partire, quindi, da Gianmarco Tognazzi, che interpreta il ruolo di Luciano Spalletti, e Gabriel Montesi e Marco Rossetti, che invece vestono i panni di Antonio Cassano e Daniele De Rossi. Fino a Monica Guerritore e Giorgio Colangeli, che invece interpretano il ruolo di mamma e papà di Totti.

Quante puntate ha e quando vederlo

Appurato, quindi, cosa occorre sapere sulla trama e sul cast, siete curiosi di sapere da quanto puntate è composto ‘Speravo de morì prima’? E, soprattutto, dove è possibile vederlo? Tranquilli, ci pensiamo noi. Da quanto si legge, sembrerebbe che la serie televisiva incentrata sulla vita di Francesco Totti sia composta da ben sei puntate. E che sia possibile vedere da stasera, Giovedì 19 Marzo, su Sky Atlantic. A che ora? Beh, la risposta è davvero semplice: dalle ore 21:00.

Insomma, manca davvero pochissimo. E, finalmente, potremmo assistere a questo vero e proprio fenomeno nazionale. Noi non vediamo l’ora, voi?