Stasera a Ciao Darwin su Canale 5, anche la bellissima Taylor Mega: che lavoro fanno i suoi genitori? Il dettaglio che non tutti conoscono.

E’ sicuramente una delle influencer più belle del web: Taylor Mega, bionda, occhi chiari e fisico da super modella ha sempre incantato tutti con la sua innegabile bellezza e il suo fascino misterioso. Con 2,4 milioni di follower su Instagram, la sua popolarità cresce sempre di più, anche grazie alle relazioni vere o presunte con altri personaggi famosi. Nel 2019, dopo aver incantato tutti sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, ha partecipato a due reality, il Grande Fratello 16 e L’Isola dei Famosi; molte volte l’abbiamo vista ospite nelle trasmissioni di Barbara D’Urso. Oggi Taylor, al secolo Elisia Todesco, è un imprenditrice a tutti gli effetti con un proprio marchio di bikini chiamato “Mega Swim”. Cosa sappiamo della sua famiglia? Sapete qual è il lavoro dei suoi genitori? Scopriamolo insieme!

Taylor Mega, i suoi genitori fanno un lavoro lontano dai riflettori: di cosa si occupano

Nata a Carlino, in provincia di Udine, il 31 ottobre 1993, ha iniziato la sua carriera nello showbiz subito dopo il diploma. Ha una sorella, Giada con cui fin dall’infanzia sognava una carriera nello spettacolo. Anche Giada ha uno pseudonimo, Jade. Ma cosa fanno invece i genitori? La sua famiglia è composta da allevatori di tacchini, qualcosa di molto lontano dalle dinamiche televisive. Eppure entrambe le sorelle, hanno sempre coltivato il sogno di diventare famose. E ci sono riuscite alla grande, dato il successo strepitoso che soprattutto Taylor ha raggiunto. Proprio l’anno scorso la bellissima modella ha posato per il calendario di For Man, dedicato a una campagna contro la violenza sulle donne.

