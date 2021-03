Temptation Island, “Ci sposiamo!”: l’annuncio a sorpresa della coppia che ha partecipato al reality, nessuno se lo aspettava.

È uno dei programmi più amati della nostra tv. In estate, è un vero e proprio appuntamento fisso per milioni di telespettatori. Parliamo di Temptation Island, il docu reality di Canale 5 dedicato alle coppie. Coppie che decidono di mettersi in gioco e testare i propri sentimenti, separandosi per circa 20 giorni, durante i quali dovranno resistere alle ‘tentazioni’ dell’isola. Ebbene, c’è chi esce indenne da questa esperienza e chi, invece, decide di chiudere la propria storia. Era successo anche a questa coppia di cui vi stiamo per parlare: al termine del falò di confronto, i due avevano deciso di separarsi, per poi tornare insieme dopo qualche mese. Qualche ora fa il grande annuncio: la coppia convolerà a nozze! Ecco di chi si tratta!

Temptation Island, “Ci sposiamo!”: l’annuncio a sorpresa di Ciavy, fidanzato di Valeria

Matrimonio in arrivo per una delle coppie più discusse dell’edizione 2020 di Temptation Island. Parliamo di Ciavy e Valerie Liberati, protagonisti del reality condotto da Filippo Bisciglia. Il loro percorso nel reality fu piuttosto burrascoso e, complice anche il feeling tra Valerina e il tentatore Alessandro Basciano, la coppia decise di lasciare il programma da separati. Dopo poche settimane, però, il ritorno di fiamma. Fu Valeria, su Instagram, a spiegare di aver scelto di dare una nuova possibilità al suo ex, che aveva compreso gli errori commessi ed era una persona nuova. E, ad oggi, possiamo dire che il tempo le ha dato ragione! Proprio qualche ora fa, attraverso Instagram, Ciavy ha annunciato che sta per sposare la sua Valeria! Una annuncio inaspettato, suggellato da un bacio.

Un lieto fine del tutto inaspettato dal pubblico, considerando il percorso travagliato della coppia nella trasmissione di Canale 5. Ma si sa, l’amore vince sempre su tutto. Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri ai futuri sposi Valeria e Ciavy: tanta felicità per voi!